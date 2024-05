Autoridades de migración de México encontraron a 54 migrantes guatemaltecos dentro de una vivienda en Chihuahua

El Instituto Nacional de Migración de México realizó la verificación migratoria a 104 personas localizadas en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.





Constataron que provienen de países de Centro, Sudamérica y México. Entre el grupo se ubicó a cuatro menores de edad no acompañados, 2 originarios de México y 2 de Guatemala.





“La tarde del martes 30 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo la identificación migratoria de 104 personas provenientes de Centro, Sudamérica y de México que fueron rescatadas por fuerzas de seguridad estatal en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua”, refieren.





Con apoyo de elementos del grupo Beta de Protección a Migrantes, agentes del INM y en coordinación interinstitucional estatal y federal, se realizó su traslado a instalaciones del INM, en donde se les proporcionó alimentos y agua para hidratarse, detallaron las autoridades.







Identificaron a 100 adultos (85 hombres y 15 mujeres) y 4 menores no acompañados, de las siguientes nacionalidades: El Salvador (25); Guatemala (54); Honduras (1); Ecuador (7) y México (17).







Los menores de edad no acompañados (2 originarios de México y 2 de Guatemala) fueron canalizados a instalaciones estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos para que se emitan medidas de protección y restitución de derechos.







“EI INM cumple con su misión de trabajar con estricto apego a la ley que lo rige y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas que transitan en contexto de movilidad por el país”, argumentó la institución.