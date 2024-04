Por no acatar órdenes, certifican al ministro del MIDES y al director del fodes

Al Organismo Judicial de Guatemala se remitió un oficio dirigido al Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social el cual detalla que en atención a lo estipulado en las actas de fechas 17 de abril del 2024, se toma nota que la parte denunciada, no cumplió con la orden de reinstalación dada a favor del denunciante.





Es decir, que el ministro de Desarrollo Social y el director de El Fondo de Desarrollo Social (Fodes) no acataron las órdenes.





Asimismo se incumplió con el pago de los salarios dejados de percibir y demás prestaciones laborales en esa instancia y con base en el estado de las actuaciones, se deja sin efecto lo ordenado en los numerales descritos en la misiva.





“Conforme al estado que guardan los autos, se determina que la parte denunciada no cumplió con lo requerido en la resolución de fecha 7 de marzo 2024 en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento allí decretado.





“Certificar lo conducente al Ministerio Público en contra del Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Desarrollo Social-; en consecuencia, una vez notificada la presente resolución, remítase lo que corresponda al Ministerio Público”, concluye.