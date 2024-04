¡26 años! Identifican a agente fallecido durante asalto en Quinta Samayoa

No todos los agentes son malos. El joven ofrendó su vida para evitar un hecho delictivo, murió por cumplir con su nación. ¡Descansa en paz!

PUBLICIDAD

Un asalto registrado la tarde de este lunes dejó dos fallecidos y dos heridos. Las víctimas mortales fue un agente de la Policía Nacional Civil y un guardia de seguridad.

El policía fue identificado como Eder Adelso Escobar Hernández, de 26 años. Ingresó a la academia de la PNC el 5 de abril del 2019. Era un Perito en Administración de Empresas. Tenía 5 años con 24 días de laborar en la institución.

Recomendados

Identifican a agente fallecido durante asalto en Quinta Samayoa

Cientos de personas han lamentado el hecho, entre ellos, amigos y familiares que se encuentran desconsolados por la terrible pérdida.

La Policía Nacional Civil lamenta el fallecimiento del agente de PNC Eder Adelso Escobar Hernández, quien falleció en cumplimiento de su deber, quien junto a otros policías intentaron evitar un asalto a un camión de valores; el hecho ocurrió en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. pic.twitter.com/pgqXbcDrvS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 30, 2024

La muerte del agente de la PNC ha consternado en redes sociales pues murió en el cumplimiento de su deber.

“Muchos desgraciados felices por el fallecimiento del compañero, pero espero en Dios que esas personas que están felices y celebrando el fallecimiento del compañero no les pase lo mismo con alguien de su familia, no todos los policías son malos, y estoy consciente que por malos policías toda la institución la paga, pero créame que no es de humanos burlarse del fallecimiento de alguien más no saben el dolor que dejó en su familia en sus padres, hermanos, esposa, hijos. Descansa en paz COMANDO”, manifestó Jefferson Molineros.

Otros criticaron la administración del ministerio de Gobernación: “Cada día Guatemala se vuelve más violenta y el gobierno no implementa un plan de control”, “Triste y lamentable que en nuestro país sigan permitiendo que la delincuencia sea superior”, “Con este Gobierno, todo está peor”, fueron algunos comentarios.