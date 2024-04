Las protestas no cesan: Izan la bandera de Palestina en una icónica estatua de Harvard

Siguen las protestas contra la guerra en Gaza en varias universidades en los Estados Unidos, situación que mantiene sin dudas en estado de alerta a la autoridades gubernamentales y además, a toda la comunidad y prensa internacional.

En las últimas horas un grupo de estudiantes pertenecientes a la Universidad de Harvard, quitaron de una icónica estatua la bandera estadounidense para izar la bandera de Palestina y corear varias veces “Palestina libre”.

En concreto, tres estudiantes izaron el símbolo sobre la escultura de John Harvard, uno de los fundadores de dicha casa de estudio, valorada por se la institución académica más antigua de los Estados Unidos y una de las universidades más prestigiosas del mundo, fundada en 1636 por la Corte General de Massachusetts con el nombre de New College o The College at New Town.

#VIDEO | Manifestantes izan la bandera palestina en la Universidad de Harvard pic.twitter.com/iFqLG0Jerm — VOZ (@VozMediaUSA) April 28, 2024

Protestas en estudiantiles en Estados Unidos y Europa

Desde la semana pasada, se han registrado en los Estados Unidos varias protestas llevadas a cabo por estudiantes pro-Palestina que piden a las universidades que boicoteen a las empresas e individuos que tengan vínculos con Israel en medio de la guerra en curso en la Franja de Gaza.

La Universidad de Columbia, en Nueva York, fue la primera donde se registraron acampadas y protestas, causando el arresto de más de 100 manifestantes después de que la rectora de esa casa de estudios, Nemat Shafik, pidiera a la policía que se despejara el lugar de la protesta.

En Roma, también se han dado movilizaciones de este tipo, resaltando a los estudiantes de la Universidad de La Sapienza, quienes anunciaron movilizaciones permanentes sin detenerse hasta concretar una reunión con la rectora, Antonella Polimeni: “ Queremos discutir democráticamente con la cúpula de nuestra Universidad las ventajas o inconvenientes de los acuerdos de colaboración con las universidades israelíes y la industria militar ”.

En Berlín la policía desalojó el viernes la concentración pro-Palestina que llevaba varias semanas llevándose a cabo cerca del edificio de la Cancillería y en la Universidad de Sciences Po, en París, estudiantes bloquearon la entrada al campus con cestos de basura, objetos de madera y metal y una bicicleta.