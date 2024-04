VIDEO. Inspector de la PNC habría aclamado a Dios luego de “desaparecer” a un joven de San Andrés Itzapa

Uno de los agentes detenidos reveló el trayecto que el inspector tomó con el joven Eldin Choc, que lleva siete días desaparecido. “Gracias a Dios ya está hecho el trabajo”, dijo el inspector que ahora es uno de los 100 más buscados por la Interpol.

Autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público, activaron alerta roja de INTERPOL para el sub inspector, Edy Leonel Vásquez Rabanales, prófugo de la justicia, principal señalado de asesinar a golpes a un ciudadano canadiense, y la desaparición de Eldin Leonel Choc Xi, de 28 años.

Fue el jueves de la semana pasada que se registró un crimen dentro de la comisaría de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Un ciudadano canadiense fue asesinado y el joven Choc aún está desaparecido, esto luego de ser detenidos en una abarrotería del lugar, supuestamente por escándalo en la vía pública.

#VIDEO #PublinewsGT ¡BRUTAL! Policía revela datos escalofriantes del crimen del extranjero dentro de la comisarían en #SanAndrésItzapa El #Inacif también dio detalles de la autopsia. #Chimaltenango

Por este caso hay cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de tenidos. Fredy Santiago Velásquez Pérez, uno de los detenidos, en la audiencia de primera declaración, dio detalles de como el inspector se habría llevado a Choc y que ruta tomó.

El Agente de la sub estación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango Fredy Santiago Velásquez Pérez al momento presentarse a la primera audiencia de declaración en el Juzgado de Primera Instancia en el Panorama, en Antigua Guatemala, (el vídeo presenta una parte de su declaración). Por el caso de la desaparición de Eldin Leonel Choc Xi, y la muerte de una persona de origen canadiense de nombre Milton Nelson Santamaría. Fredy Santiago Velásquez Pérez fue imputado por los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en grado de autoría.

“Nos dijo a todos los policías que, si no le echábamos la mano, conocía a nuestra familia y nos iba a dar de baja a todos. Luego yo salí a tomar aire, y cuando regresé él estaba abordando al que acompañaba al canadiense (Choc) junto con unas maletas. Posterior a eso sacó su camioneta y me dijo que -me esperaba a la vuelta-”, declaró el agente.

El agente le dijo a un juez que en ese momento pensó en sus padres y su familia por lo que decidió acompañarlo.

“Lo acompañé. Llegando al parque central dio varias vueltas. ¿A dónde me llevan preguntó el detenido? (Choc) -Lo voy a llevar a su casa, solo estamos dando vueltas, pues no mucho conozco el sector porque acabo de venir- contestó el inspector al detenido, y tomó el camino que se dirige a la aldea Chimachoy, con dirección al cementerio”, aseguró el policía.

Aldea Chimachoy, con dirección al cementerio.

En una parte de ese camino, el inspector me bajó del carro, y me dijo que lo esperara en ese lugar.

“Cumplí la orden y lo esperé ahí. Pensando en mi familia, que no le pasara nada. Pasando cinco minutos de la media noche, regresó la camioneta”, declaró el agente y agregó que el inspector le dijo: “mano súbase, gracias a Dios, ya está hecho el trabajo”.

Al subirme a la camioneta, me dijo: “mano quítese el uniforme, quítese el chaleco y lléveselos en la mano, para que no se den cuenta a la hora que nosotros llegamos, no lo voy a dejar cerca de la estación porque vamos a echar mucho color, pase adelante, yo lo sigo” relató el agente de la PNC, que fue ligado a proceso.

#NOTICIAS #PublinewsGT ¿Dónde está Eldin Choc? Cuerpos de socorro intensifican la búsqueda en bosques y pozos de San...

¡El inspector se convirtió en uno de los 100 más buscados!