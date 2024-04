Daniel Sancho sin filtro: “me enfadé y le clavé un cuchillo en la cara”

Este miércoles trascendieron algunas de las frases emitidas por el influencer español, Daniel Sancho, al momento de confesar el asesinato y posterior descuartizamiento del médico colombiano, Edwin Arrieta, el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Koh Samui.

El hijo del actor español, Rodolfo Sancho, admitió el 16 de agosto que no había apuñalado a la víctima antes de que muriera, pero que lo hizo porque le costaba descuartizar sus restos con un cuchillo que había comprado días antes en un supermercado, así lo detalló en uno de sus más recientes informes el portal web de 20 Minutos.

Dichos de Daniel Sancho

Según un documento al que accedió el sitio informativo citado, en el interrogatorio efectuado 14 días después del atroz asesinato, el acusado de 29 años confesó que: “ el cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enojé y se lo clavé en la cara. No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas 8 o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una. En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme ”.

Facebook/EFE El cirujano Edwin Arrieta y su confeso asesino Daniel Sancho.

La autopsia de Arrieta reveló que de lo poco que se pudo estudiar debido a la gravedad de destrucción del cadáver, que el cráneo presentó daños que no eran naturales, sino fruto de una contusión o golpe ejercido con mucha violencia.

“ Son compatibles con un puñetazo o con un objeto rígido. Tenía hundidas las cuencas de los ojos y fracturada la nariz, además del fuerte golpe en la zona occipital ”, precisándose además que las heridas ocurrieron antes de la muerte del cirujano.

La ley en Tailandia mantiene en su estatuto la pena de muerte, por lo tanto, existe una gran posibilidad de que Daniel Sancho sea sentenciado de esa manera, sin embargo, Darling Arrieta, hermana de la víctima, expresó en un documental de HBO España: “Queremos cadena perpetua. Que lo dejen en Tailandia, para que tenga tiempo, todo el tiempo que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo, que no solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó una familia”.