Arzú: “Los guatemaltecos que le daban el beneficio de la duda, ya se cansaron”

El diputado Álvaro Arzú se refirió a los primeros 100 días de administración de este Gobierno. “Han perdido el tiempo en viajes y en TikTok y quieren una ampliación presupuestaria de 16 mil millones de quetzales para el presupuesto de este año”

“Ya perdieron 100 días, más allá de las promesas de campaña, que es asunto personal del presidente, no vemos una ruta, no vemos una agenda, un plan de Gobierno, solo vemos conferencias de prensa, mesas técnicas, TikTok bien elaborados, me imagino que la mitad del tiempo se les va practicando sus TikTok, han perdido el tiempo en eso, en viajes son 100 días que no van a volver a tener tuvieron 5 meses para hacer una transición y al día de hoy no vemos una agendad legislativa, el único proyecto de ley que han mandado al Congreso es un estado de calamidad”, manifestó el diputado del partido Unionista.

Ya perdieron #100Días



En el Congreso:

-Mayor discusión y debate de ideas.

-El oficialismo no tiene una agenda legislativa clara.



En el Ejecutivo:

-No tenían plan de gobierno real.

-No tienen equipo que conozca de administración pública. pic.twitter.com/MkAQg8eVSp — Alvaro Arzú 🇬🇹 (@AlvaroArzuE) April 24, 2024

El legislador también se refirió a la ampliación presupuestaria, por la que el presidente Bernardo Arévalo, se reunió con diputados de distintas bancadas del Congreso la semana pasada.

“No hay una ruta, no sabemos que quieren, llevan tres meses de hablar una ampliación presupuestaria que comenzó en 10 mil millones de quetzales, luego subió a 13 y ahora dicen que son 16, y no la han mandado. Están a menos de un mes de que termine el primer periodo ordinario del Congreso y todavía no hemos recibido todavía la ampliación para el presupuesto de este año, mejor que se esperen y manden un presupuesto en septiembre, es lo más lógico”, aseveró Arzú.

Agregó que no hay una ruta y solo se han visto cambios en ministerio y viceministerios.

“Es lamentable, queda evidente que no tenían plan de Gobierno, no tenían agenda legislativa, no tenían equipo de trabajo y los guatemaltecos que hoy le dan el beneficio de la duda, se están cansando y ya no van a aceptar la excusa que es culpa de gobiernos anteriores y va a llegar un momento en el que van ha tener que asumir su propia responsabilidad”, afirmó.