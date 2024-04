VIDEO. ¡BRUTAL! Policía revela datos escalofriantes del crimen del extranjero en San Andrés Itzapa

El inacif también dio detalles de la autopsia. Llevaba

Un caso de abuso de autoridad está dando de que hablar desde el pasado jueves, cuando un grupo de policías interceptó a dos personas en una abarrotería en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Los capturaron y los trasladaron a la comisaría, de donde horas después, bomberos trasladaron al canadiense Milton Nelson Santamaría, de 40 años, a un hospital, pero a su ingreso falleció. Mientras que el vecino aún continúa desaparecido. Mientras que el joven Eldin Leonel Choc Xi, de 28 años, aún continúa desaparecido.

Caso San Andrés Itzapa #Chimaltenango

¿Qué sucedió?

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil fueron detenidos por este caso, y durante su primera declaración, revelaron horribles detalles de cómo sucedió el crimen.

La Agente de la comisaría de la PNC de San Andrés Itzapa, Yulisa Nabely Ayala Yol, al momento presentarse a la primera audiencia de declaración en el Juzgado de Primera Instancia en el Panorama, en Antigua Guatemala, dio detalles escalofriantes del crimen.

La Agente de la sub estación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango Yulisa Nabely Ayala Yol al momento presentarse a la primera audiencia de declaración en el Juzgado de Primera Instancia en el Panorama, en Antigua Guatemala. Por el caso de la desaparición de Eldin Leonel Choc Xi, y la muerte de una persona de origen canadiense de nombre Milton Nelson Santamaría.

Primero, ella narró que los hombres estaban tomando y que el canadiense la golpeó.

“El canadiense y otra persona estaban queriendo pelear, entonces nosotros llegamos educadamente, pero ellos se pusieron agresivos. El canadiense estaba tomado desde la mañana y me empujaron a mí y al otro compañero. El otro señor estaba con el canadiense (Eldin Leonel Choc) me empujó, me golpeó, me jaloneó de la camisa, incluso está rota, me pegó en la espalda y me pegó en la parte íntima. Yo me alteré mucho y luego el señor se dio a la fuga. Me fui a darle persecución y se metió a un monte, y como mi teléfono lo acabo de comprar, no tenía el número de la estación. Luego llamé a un compañero para que avisara al jefe porque le di persecución. Luego un civil me ayudó a buscarlo y lo fuimos a encontrar en un lote y cargaba un maletín colgando”, explicó.

Eldin Leonel Choc Xi, de 28 años, se encuentra desaparecido.

Agregó que por ingresar al terreno se le desgarró la ropa en un cerco.

“Luego llegaron mis compañeros y me auxiliaron para capturarlo, pero cuando llegamos a la subestación y ya estaba ahí el canadiense. Cuando llegué vi que el jefe le estaba dando patadas a los dos detenidos. Y me preguntó si me habían golpeado y yo le dije que sí, porque me metió una patada bastante fuerte que me empezó a sangrar. Vamos a ver como redactar bien el informe me dijo el jefe”, contó Ayala.

Luego agregó que ella quiso ayudar al canadiense, porque lo vio sangrar.

“Yo lo vi sangrar, yo no sabía que hacer, entonces lo quise levantar para sentarlo. Entonces el inspector me dijo: -a la gran puta, como va a ser esa mierda, no vio como la agarró pues- entonces procedí a decirle a otro compañero que le fueran a decir algo, porque no me hacía caso. El jefe empezó a lavar el piso porque había sangre y lo movió para otro lado”, relató Ayala.

La agente aseguró que a partir de ese momento se puso tensa la situación:

“El canadiense estaba como dormido. Le dije que lo soltara y me dijo que me quitara, por lo que le dije a mi compañero Fredy que le fuera hablar nuevamente, pero él tampoco quiso porque estaba revisando la maleta del canadiense. Yo me ahuevé porque el señor estaba a punto de convulsionar. Posterior el mismo jefe llamó a los bomberos y estaba viendo que hacía y luego les dio a los bomberos para que lo sacaran por la a puerta de atrás de la estación y lo acompañó al hospital”, dijo Ayala.

Agregó que el inspector pidió a otro agente que lo fueran a traer al hospital y al regresar a la comandancia, amenazó a todos.

“Cuando regresó dijo: prefiero mancharme las manos de sangre antes de irme al bote y si ustedes hablan un tiro en la cabeza les voy a dar”, aseguró la agente.

Inspector de la PNC se encuentra prófugo

¿QUÉ DICE EL INACIF?

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), refiere que el extranjero sufrió “hemorragia exanguinante, ruptura de la aorta abdominal secundario a trauma toracoabdominal”.

Lamentablemente el extranejero vivía en Guatemala, pero no tenía familiares que reclamen el cuerpo.