Crisis en las más prestigiosas universidades de EE.UU. por protestas contra guerra en Gaza

La Universidad de Columbia entró en su sexto día de protesta antiisraelí en apoyo a Gaza con la persistencia de los policías antidisturbios haciéndoles frente, una tensión que extendió las manifestaciones a otras universidades de Estados Unidos como Yale, MIT, The New School, Tufts, NYU y la de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La tensión se mantiene en el ámbito universitario con detenciones masivas por invasión a la propiedad privada.

Desde la semana pasada, las protestas arrojaron más de 100 detenidos propalestinos, tan sólo en Columbia. Con fuertes consignas, los protestantes antiisraelíes se han mantenido concentrados en los campus de las distintas casas de estudios en rechazo al conflicto en el Medio Oriente y a las políticas en apoyo a Israel.

Recomendados

Los universitarios han persistido en respaldo a Gaza, haciendo caso omiso a la voz de alto de los policías, quienes les advierten de ser arrestados.

La rectora de Columbia, Minouche Shafik, dijo en una nota dirigida a la comunidad escolar el lunes que estaba “profundamente entristecida” por lo que estaba sucediendo en el campus.

“Para reducir el rencor y darnos a todos la oportunidad de considerar los próximos pasos, anuncio que todas las clases se llevarán a cabo virtualmente el lunes”, informó Minouche Shafik, rectora de Columbia, según reseñó Associated Press (AP).

No se permitirá la presencia en el campus de estudiantes que no vivan en las instalaciones de la universidad. Aunque la rectora reconoce lo “terrible” de lo que se vive en el Medio Oriente, destacó que “no podemos permitir que un grupo dicte términos e intente alterar hitos importantes como la graduación para promover su punto de vista”.

ÚLTIMA HORA: Las protestas por la matanza masiva de civiles en Gaza por parte de Israel está creciendo rápidamente en las universidades de todo Estados Unidos. Cientos de profesores de Columbia en Nueva York en este momento están afuera apoyando a sus propios estudiantes que… pic.twitter.com/dw0T0jKqLh — Carolina Isabel Fonseca Vera 🇵🇦 (@CarolinaIsabelF) April 22, 2024

Campus universitario en Yale

New York Post publicó que durante la madrugada de este lunes, la policía antidisturbios ingresó al campus de la Universidad de Yale en Connecticut, donde detuvo al menos a 47 estudiantes por haberse negado a abandonar la protesta en el campamento.

Los detenidos no sólo son acusados por invadir la propiedad privada, sino que les aplicarán medidas disciplinarias que pueden acarrear la suspensión.

“No seremos movidos”, gritaban los protestantes en el campus universitario, mientras la policía revisaba las tiendas de campaña que instalaron en el sitio.

Universidad de Nueva York

The Post publicó que durante la mañana de este lunes, la situación no ha sido muy distinta en la Universidad de Nueva York, donde los grupos propalestinos saltaban barricadas para unirse a otros en la protesta.

“Palestina libre”, era una de las vociferaciones en el campus, donde ondeaban la bandera de Palestina.

Unidos bajo la Coalición de Solidaridad Palestina de la Universidad de Nueva York, reclaman que la institución deshaga “sus finanzas y su dotación de fabricantes de armas y empresas con intereses en la ocupación israelí”.

Propietario de los Patriots quita apoyo a Universidad de Columbia

Según The Post, Robert Kraft, propietario del equipo New England Patriots, anunció que retirará su apoyo a la Universidad de Columbia por las protestas antiisraelíes en el campus de Manhattan.

Dijo que su ayuda ha sido por lo agradecido que ha estado luego de que Columbia le dio una beca completa, “sin embargo, la escuela que tanto amo, la que me acogió y me brindó tantas oportunidades, ya no es una institución que reconozco”.

En un comunicado, expresó que “me entristece profundamente el odio virulento que continúa creciendo en el campus y en todo nuestro país. Ya no confío en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y personal y no me siento cómodo apoyando a la universidad hasta que se tomen medidas correctivas”.

No obstante, Robert Kraft dijo que espera que las autoridades pongan fin al actual conflicto que trabajen para “recuperar el respeto”.

“Es mi esperanza que en este momento difícil, el Centro Kraft en Columbia sirva como una fuente de seguridad para todos los estudiantes y profesores judíos en el campus que quieran reunirse pacíficamente para practicar sus religiones, estar juntos y ser bienvenidos”, dijo.