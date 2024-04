Gobierno de Guatemala advierte a la población sobre estafas de plazas en el Estado

El Gobierno de Guatemala lanzó una campaña para concientizar a la población sobre la importancia de no caer en engaños al buscar empleo. Bajo el lema No se deje engañar, esta iniciativa busca alertar a los ciudadanos sobre las prácticas fraudulentas que prometen plazas laborales a cambio de dinero.



Subraya que ninguna entidad gubernamental vende plazas laborales. “Este mensaje es claro: si alguien se comunica en nombre de un ministro o ministra ofreciendo un empleo a cambio de dinero, es una estafa”, señala.





La campaña advierte a los ciudadanos sobre los riesgos de ser víctimas de fraude al buscar trabajo. “Es importante mantenerse alerta y no caer en la tentación de hacer pagos por adelantado para asegurar una posición laboral”, afirman.





La experiencia y las habilidades de los candidatos deben ser los únicos criterios para obtener un empleo, y cualquier solicitud de dinero a cambio de una plaza debe ser motivo de sospecha y denuncia inmediata, en lo que los guatemaltecos no se deben dejar engañar.

¡Denuncie!



Llame al 📞1557 si alguien le pide dinero a cambio de una plaza.#MAGASaleAdelante#GuatemalaSaleAdelante pic.twitter.com/DCOCSQbpJV — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) April 20, 2024