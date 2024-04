SAT anuncia demandas contra Netflix, Facebook, Spotify y TikTok; estas son las razones

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene en la mira las plataformas de streaming y las redes sociales. Según lo mencionado en una entrevista de un medio local, Marco Livio Díaz, jefe de la SAT explicó que no solo van detrás de la plataforma de Airbnb, sino de todos “los negocios que se hacen de forma digital”. En el caso de los Airbnb, la SAT le pidió a la entidad fiscalizadora de Irlanda, sede de la plataforma de alquileres ocasionales.



“Estamos por emprender demandas penales en contra de estas compañías, si no empiezan a tributar en el país. Yo creo, estoy seguro de que el servicio está prestado en Guatemala y todo servicio prestado en el país genera IVA y esas compañías están obligadas a pagar el IVA”, señaló el superintendente.



Señaló que están en conversaciones para que estas plataformas: Netflix y Spotify empiecen a pagar el IVA en Guatemala. También vigilamos Facebook y TikTok, que es donde se venden productos”, dijo el jefe de la SAT.





Díaz explicó que los asesores de estas empresas (Netflix, Spotify, Facebook) les han dicho que Guatemala no cuenta con la legislación para obligarlos a tributar, lo cual, dice el superintendente, no es correcto. Ya que, a su criterio, todo servicio prestado en el país genera IVA.



¿QUÉ PASA CON LOS AIRBNB?



El Superintendente de Administración Tributaria Marco Livio Díaz y Oscar Hernández, Intendente de Fiscalización, presentaron las acciones de verificación realizadas a través de intercambio de información con Irlanda, sede de la mayor compañía de arrendamientos de inmuebles para vacacionar, alojamiento u hospedaje.





Las autoridades identificaron que durante los años 2021 y 2022, un segmento de más de 2,600 personas individuales y jurídicas prestaron más de 250 mil servicios de arrendamiento ocasional para alojamiento u hospedaje en 7,242 inmuebles ubicados en Guatemala, sin estar afiliados a impuestos, emitir factura o declarar correctamente el pago de los impuestos correspondientes.





La Autoridad competente de la República de Irlanda realizó la notificación electrónicamente a este segmento de personas de la información proporcionada a SAT, por lo que es de conocimiento de estos contribuyentes que son sujetos de investigación por parte de la Intendencia de Fiscalización por la prestación de este servicio.





Además, se detectó que las ubicaciones de estos arrendamientos ocasionales se concentran en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Sololá, Escuintla y Santa Rosa. Asimismo, las formas de pago recurrentes por los arrendamientos prestados durante el período investigado, fueron a través de depósitos a cuentas bancarias, transferencias internacionales y uso de sistemas de pago en línea.





En tal sentido, se determinó que durante los años 2021 y 2022, los ingresos percibidos por este segmento priorizado de personas individuales y jurídicas identificadas han sido por más de USD 109 millones de dólares, es decir, el equivalente a Q866 millones de quetzales, por lo que el llamado es para que regularicen su situación ante la SAT declarando los tributos correspondientes, informó el Superintendente Marco Livio Díaz Reyes.