Irán no culpa a Israel y dice que el ataque fue sólo de “infiltrados”

Irán fue blanco de ataque este viernes como parte de una supuesta respuesta de Israel por la ofensiva del pasado sábado 13 de abril. Sin embargo, medios iraníes no culpan al Estado judío, sino a “infiltrados”.

La presunta respuesta de Israel desató las alarmas por un conflicto mayor en el Medio Oriente, pero sólo se contabilizaron unas pocas explosiones en una zona de una base militar e instalaciones nucleares, según publicó Reuters.

“Los medios y funcionarios iraníes describieron una pequeña cantidad de explosiones, que, según dijeron, fueron el resultado de defensas aéreas que impactaron contra tres drones sobre la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán. En particular, se refirieron al incidente como un ataque de “infiltrados”, más que de Israel, obviando la necesidad de represalias”, reseñó la citada agencia de noticias.

De ser así, se confirma la posición de Israel que ya se ha pronunciado aseverando que no atacará a Irán por la ofensiva contra ellos con 300 misiles y 300 drones, los cuales fueron todos destruidos por las fuerzas israelíes.

Irán resta tanta importancia a Israel sobre esta reciente ofensiva, que los medios de comunicación ni siquiera mencionan a esta nación al tratar el tema.

Irán no responderá contra Israel

Según Reuters, Irán no responderá contra Israel por el ataque de este viernes. De esta manera, bajan los temores por una guerra mayor.

“La fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque”, dijo un alto funcionario.

Alto funcionario de Estados Unidos dice que Israel sí atacó

Israel no se ha pronunciado sobre el ataque a Irán de este viernes y por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken, expresó en una conferencia de prensa en Italia que no haría comentarios al respecto. Sólo aseguró que aunque su país protege a Israel, no se involucrará en ninguna ofensiva.

Antes de este pronunciamiento, de Blinken, Estados Unidos ya había dejado claro a Israel que si respondía contra Irán, lo haría “solo”.

A pesar de que medios iraníes aseguran que la ofensiva fue de “infiltrados”. Un alto funcionario estadounidense expuso a ABC News que un “avión de combate israelí disparó tres misiles desde fuera del territorio iraní”.

Luego del reciente ataque contra Irán, trascendió que Israel había avisado a Estados Unidos que respondería, pero ninguno de los dos países ha dicho oficialmente algo sobre esto. No obstante, la posición de Irán, se mantiene, responsabilizando a “infiltrados”.