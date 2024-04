¡Insólito! Hombre descubre la infidelidad de su esposa gracias a que los loros lo alertaron

Los loritos se convirtieron en testigos en el proceso de divorcio. ¿Será que ahora el loro es el mejor amigo del hombre?

Un caso de infidelidad se ha vuelto viral en redes sociales y esto se debe a la inusual forma en que un hombre descubrió que su esposa le era infiel.

El caso que se registró en Turquía ha dado de que hablar, pues descubrió la infidelidad gracias a que sus loros le informaron lo que pasaba en su casa.

Recomendados

Según contó el hombre, un día al volver del trabajo escuchó como sus loros repetían: “mi marido no está, vamos”, “mi marido no está, puedes venir” y “mi marido no está, ven”.

Así, el hombre engañado no solo descubrió que le eran infiel, sino que su esposa invitaba a su amante a su casa.

Gracias a los loritos, el hombre pidió el divorcio, pero su mujer desconcertada le negó todo y rechazó el acuerdo, por lo que iniciaron un juicio.

El abogado del afectado, contó a los medios de comunicación que los loros que revelaron la infidelidad estuvieron presentes durante el juicio, fungiendo como pruebas y testigos a favor del esposo.

En redes sociales el caso se ha vuelto viral y los internautas han asegurado que los loros no mienten.

“Los loros no mienten”, “Conozco a unos que deberían comprarse un loro”, “Por eso hay que tratar bien a los animales”, “Que viva salió la mujer y que bueno que la atraparan”, “Una infidelidad siempre se descubre”, son algunos de los comentarios.