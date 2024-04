Amparo definitivo de la CC deja a 23 diputados de Semilla sin bancada

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó en definitiva un amparo al diputado de Vamos Allan Rodríguez, con el cual los 23 diputados del Movimiento Semilla continuarán como independientes. Los legisladores del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo tendrán restricciones en sus funciones.

Además, el tribunal constitucional resolvió que el Congreso de la República no puede emitir acuerdos legislativos que modifiquen ese estatus.

El 14 de enero, después de integrar la Junta Directiva con diputados del Movimiento Semilla y presidida por Samuel Pérez, los congresistas revirtieron esa prohibición. Con el amparo provisional a favor de Rodríguez, el Legislativo tuvo que elegir una nueva Junta Directiva y dejar sin efecto el acuerdo emitido.

Ahora se confirma que los 23 diputados de esa agrupación no podrán presidir comisiones de trabajo o participar en las reuniones de jefes de bloque.

No descarta consulta

El diputado de Vamos Héctor Aldana confirmó la resolución que restringe las funciones de los diputados de la bancada suspendida Movimiento Semilla y no descartó que consulten a la Corte de Constitucionalidad si pueden integrar las comisiones pesquisidoras conformadas el pasado martes para evaluar los antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Para esta nota se requirió una postura al diputado Samuel Pérez, sin embargo, al cierre de esta nota no se había pronunciado.

Previsible

Luis Mack, analista político independiente, considera que la resolución confirma la “animadversión” de la Corte de Constitucionalidad con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla.

“Deja al partido y al gobierno mal parado... la amenaza jurídica o judicial sigue presente y ahora que empieza la elección de cortes de nuevo, las aguas se están moviendo para elegir cortes contrarias”, explicó.

El experto detalló que la amenaza y las condiciones en contra de la administración de Arévalo “están ahí”, especialmente por la “inacción” del gobierno hacia sus detractores.

“Creo que podría hacer más de lo que está haciendo, no a nivel de destituir, el gobierno demuestra mucha inconsistencia, dudas, no tiene coherencia y contundencia; mientras no se terminen de afianzar, la amenaza continúa latente... en cualquier momento se pueda ejecutar esa amenaza, pasamos seis meses con el vilo si asumía y ahora la duda es si lo dejarán continuar y bajo qué condiciones”, amplió.