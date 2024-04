Empresas en EE. UU. están considerando las semanas laborales de 4 días

El panorama laboral está experimentando cambios significativos, y uno de los más destacados es la consideración de semanas laborales más cortas. Según una encuesta de KPMG, aproximadamente un tercio de las grandes empresas estadounidenses están contemplando la implementación de horarios de trabajo más flexibles, como semanas laborales de cuatro días.

Esta tendencia no solo responde a la necesidad de retener y atraer talento en un mercado laboral competitivo, sino también al grave problema del agotamiento laboral, o burnout, que afecta a muchos trabajadores.

¿Semana laboral de cuatro días en EE. UU.? Empresas están evaluando la opción

Paul Knopp, presidente y CEO de KPMG US, destaca la importancia de encontrar el equilibrio óptimo en los horarios laborales y menciona que están en constante exploración y experimentación para lograrlo. La idea de una semana laboral más corta ha sido bien recibida por muchos empleados. Según una encuesta de Gallup, el 77% de los trabajadores estadounidenses creen que una semana laboral de cuatro días y 40 horas tendría un impacto positivo en su bienestar, con un 46% considerándolo extremadamente positivo.

Estudios realizados en Estados Unidos y Europa han respaldado esta noción, mostrando resultados positivos tanto en el bienestar como en la productividad de los empleados. Sin embargo, Knopp advierte que es prematuro afirmar que esta idea está ganando terreno de manera definitiva.

En Reino Unido ya han hecho estos experimentos (Freepik)

En el Reino Unido, la mayoría de las empresas que participaron en una prueba de una semana laboral de cuatro días continuaron permitiendo esta modalidad un año después, e incluso más de la mitad la hicieron permanente. No obstante, no todas las industrias podrían adaptarse fácilmente a esta idea. Knopp señala que sectores como la atención médica, donde la escasez de personal es un desafío constante, podrían no ser adecuados para una semana laboral más corta.

Si bien la semana laboral de cuatro días puede no ser una solución universal, su adopción gradual parece cada vez más plausible gracias a los avances tecnológicos y a la creciente conciencia sobre el bienestar de los empleados. A medida que las empresas continúan experimentando y adaptándose, el futuro del trabajo podría ser más flexible y equilibrado para todos.