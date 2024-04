Diputado Luis Ventura habla de su integración a la X Legislatura en sustitución de la actual ministra del MARN

En una entrevista de los canales oficiales del Congreso de la República, el diputado Luis Ventura habló de su trayectoria, su expectativa en el Legislativo y la agenda de trabajo que pretende impulsar en ese organismo de Estado.

El diputado afirmó que asume la curul con mucha expectativa y deseos de legislar en beneficio de la población guatemalteca, cumpliendo un sueño luego de ver y vivir desde afuera los procesos sociales y políticos del país.

“Para mí es cumplir un sueño. Desde hace muchos años me he involucrado en procesos sociales que buscan transformar la realidad del país y claramente la investidura me da la oportunidad de luchar por el sueño de una Guatemala diferente”, expresó el congresista.

TRAYECTORIA

Además, Ventura Urbina informó que fue líder estudiantil en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) -desde los 16 años- y en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala -entre los 20 a 25 años-.

“Ahí fue donde entendí mucho de los problemas que vive nuestro país y nuestra población día a día”, comentó, quien contó que también formó parte del Consejo Superior Universitario (CSU).

En su labor como congresista, el nuevo parlamentario expuso que espera participar activamente en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. También desea ser parte de los consensos y diálogos que la ley manda dentro del Organismo Legislativo, alineado a los pensamientos de su bancada.

Aprovechó el espacio para ponerse al servicio de la población. “Muy entusiasmado de estar en el Congreso de la República y aprovecho para ponerme a las órdenes de la población y poder servirles. Yo entiendo que mi papel es representar por lo tanto necesitaré una comunicación fluida para conocer cuáles son las necesidades de la población”, manifestó.

El diputado Ventura Urbina, de 34 años, antes de ser diputado fue asesor del congresista Duvallier Castañón.