“Todavía les bociné, pero los policías ni se movieron”: el desconsolador relato del conductor del tráiler

El vehículo pesado colisionó con un microbús. Tres personas fallecieron y al menos siete, resultaron heridos. El conductor fue detenido.

Cada minuto que pasa surgen más detalles del accidente de tránsito que se registró este lunes 15 de abril en la vuelta conocida como “El Chilero”, kilómetro 36 de la carretera a El Salvador.

El piloto del tráiler relató que perdió los frenos del vehículo, por lo que decidió bocinar y esperar el momento oportuno para colisionar con algún o poste en el camino.

“Desde la parte alta venía sin frenos, logré compresionar, y así pasar las vueltas complicadas, sabía que al llegar al plan podía detenerme al empotrarme detrás de otro vehículo pesado o bien a las orillas de la carretera. Mi sorpresa fue que la patrulla que ve allá, tenía un puesto de registro cerca de la vuelta y en ese momento tenían detenido los dos carriles. Todavía les bociné y nada hicieron. No se movieron, para evitar llevarme a varios carros, me pasé a la otra vía. Lamentablemente venía el microbús y no pude esquivarlo.

#ampliacion | TRAGEDIA EN RUTA A EL SALVADOR, SECTOR LA CONCHA Publicado por Canal 25 Regional en Lunes, 15 de abril de 2024

Bomberos Voluntarios trabajaron con equipo especial para extraer el cuerpo de las tres víctimas de este accidente, en el que también resultaron siete heridos.

Los heridos fueron identificados como: Nancy Paola Sipaque Jiménez, 24 años; Lisbeth Melisa Xajil Poco, 23 años; Wiliam Daniel De León Espérate, 18 años; Deysi Elizabeth Sipaque Jiménez, 21 años; Silvia Maribel Antuche García, 46 años. Dos personas más no han sido identificadas.

Entre las tres personas que fallecieron está la conductora del bus, Yulda del cid Guacamaya, de 37 años. Las otras dos personas no fueron identificadas.

