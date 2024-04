Presidente Arévalo se pronuncia luego de la victoria de Kevin Cordón en los Panamericanos

El presidente de la República Bernardo Arévalo dedicó en su cuenta oficial de “X” unas palabras al triunfo de Kevin Cordón jugador de bádminton.



“Gracias Kevin, porque le enseñas a un pueblo la importancia de perseverar, de seguir luchando, de honrar a nuestra bandera”, refirió el mandatario.



Así mismo destacó que tras su victoria en los juegos Panamericanos también tenía otra medalla: “el cariño del pueblo”, puntualizó.

¡Felicidades, Kevin Cordón! Nuevo campeón Panamericano 🏆.



Gracias Kevin, porque le enseñas a un pueblo la importancia de perseverar, de seguir luchando, de honrar a nuestra bandera 🇬🇹.



Felicitaciones, ya tienes la mejor medalla: el cariño de tu pueblo. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 14, 2024

Segun el marcaje del juego, Kevin Cordón se queda con el título del individual masculino del XXVII Yonex PAN AM Individual Championships Guatemala 2024 tras vencer 2-1 (14-21, 21-17 y 21-13) a Uriel Canjura de El Salvador.



“Gracias a Dios se me dio otra vez esta oportunidad, hubo momentos en donde la parte técnica y la parte física pasaran a ser secundarios, fue el deseo de querer ganar que se movieran más rápido las piernas. Pudo más el deseo de ganar”, afirmó Cordón.



Sobre su clasificación, aseguró que oficialmente no puede decir que ya está en los juegos olímpicos, porque tienen que esperar el ranquin mundial.



“Kevin Cordón y Guatemala va a estar en los juegos olímpicos y que mejor manera que cerrar así en casa”, manifestó.