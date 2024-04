Internautas reciben con desagrado el corte de cabello de un jugador de Municipal

Ayer en un juego, Municipal tenía que coronarse ganador y lo logró. Los Rojos derrotaron 1-0 a Xinabajul-Huehue, gracias a un gol agónico de José Carlos Martínez, en el Estadio de El Trébol, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2024.





Antes del partido, varios jugadores demostraron sus habilidades para el balón pie, realizaron ejercicios de calentamiento previo a enfrentarse al terreno de juego con sus contrincantes. Sin embargo, el corte de cabello del futbolista Diego Cuque llamó la atención de los presentes.





Pues pareciera que su corte de cabello sufrió las consecuencias de la “bienvenida” al Club del Municipal. Según informaron los medios deportivos Diego Cuque recibió su primera convocatoria con el equipo mayor de Municipal y lo bautizaron con un peculiar corte de cabello; sin embargo esto no agradó a los internautas pues cuestionan: “esa práctica medieval dice todo acerca de nuestro fútbol”.





Aunque en el terreno de juego Municipal aumentó a cinco la racha de triunfos consecutivos, se pone a uno del líder Antigua GFC, tanto en la tabla del torneo, como en la tabla acumulada. Las críticas también fueron fuertes.







LOS COMENTARIOS



“Esa falta de respeto para un compañero ya es cosa de gente retrógrada del pasado, en lugar de darle una bien venida más cordial. Hay que actualizarse”, añadieron.





“No puedo creer que un equipo llamado grande haga ese tipo de cosas ; busquen algo mas creativo que no dañe a un compañero. Municipal es más que eso; engrandezcan al equipo no lo hagan ver mal”, señalan.





“Un equipo profesional no creo que lo hagan de esa manera. Con solo ver lo que hacen, demuestran que es un equipo que no deberían llamarse profesionales”, cuestionan.





“Ni hacen los mejores jugadores de europa ,que triste que aqui en guatemala los jugadores mediocres hacen ese tipo de bardaridades”, argumentan.