Tras su captura, fiscal rompe el silencio, y responsabiliza a una institución de lo que le pueda pasar

Estas fueron sus fuertes declaraciones.

La fiscal Mirian Reguero fue capturada este jueves 11 de abril, durante un allanamiento en su residencia ubicada en zona 7, ciudad de Guatemala. Luego fue trasladada a Torre de Tribunales para solventar su situación legal.

Al llegar, Reguero dijo que las acciones en su contra ponían en riesgo su vida y la de su familia.

Recomendados

“Esta es la recompensa por 16 años de trabajo, de buen servicio en el MP, dos atentados y en lugar de buscar a los que me hicieron eso, esto es lo que ellos hacen, rompen la pita por el hilo más delgado. Así justifican la incompetencia porque no han podido capturar a los que me hicieron ese daño. Hace 15 días enterré a mi mamá esta es la recompensa. No me dejaron ni hacer mi duelo. Me traen acá, herida de mi brazo, tengo la mano despedazada, recibí múltiples impactos de bala en mi brazo. Responsabilizo al Ministerio Público por cualquier cosa que me pasé a mí y a mi familia”, afirmó Reguero.

#NACIONALES La fiscal Mirian Reguero fue capturada este jueves 11 de abril, durante un allanamiento en su residencia ubicada en zona 7, ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/yAoIAeII7k — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) April 11, 2024

Aseguró que las autoridades no le dieron mayor información al momento de su captura.

“Al momento de detenerme me dijeron que era por incumplimiento de deberes. Ellos son los que me traen, ellos sabrán que es lo que estaba haciendo. Esto ha sido un golpe espantoso, este es el apoyo que estoy recibiendo”, afirmó.

Reguero ha sufrido dos atentados. El más reciente fue el 27 de marzo, cuando cuatro hombres vestidos como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde perdió la vida la madre de la fiscal, Miriam Sosa de 65 años, y su agente de seguridad Carlos Humberto González de 55.