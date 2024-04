Rey Carlos III invitó a Harry a Balmoral: no descartan que intente mediar entre él y William

Para nadie es un secreto que el príncipe Harry y su hermano William no se hablan desde hace un buen tiempo, y que las esposas de ambos, Meghan y Kate, nunca se han llevado bien. La relación del menor de los hermanos con su padre el rey Carlos III tampoco ha sido fácil, aunque después de que el monarca informó que tiene cáncer, ha habido un acercamiento entre ambos.

Harry visitó a su padre el pasado 6 de febrero en Clarence House. Trascendió que sólo compartieron durante media hora y que puso como condición que en el encuentro no estuviera su madrastra Camila.

Presuntamente, la comunicación no ha menguado entre él y el monarca. Se maneja que junto a su Meghan Markle y sus hijos, han seguido hablando a distancia con el rey, pero no se sabe si ha sido por mensajes, por llamadas de voz o videollamadas.

Príncipe Harry / Príncipe William Los hermanos reales siguen sin mediar palabra. ( Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

Y como la relación no ha cesado, ahora supuestamente, según el portal británico The Telegraph, el rey Carlos III invitó a Harry, a su nuera y a sus nietos, a pasar vacaciones en el castillo escocés de Balmoral. En caso de que asistan, su asistencia sellaría la reconciliación de ellos con el monarca, pero las cosas no quedan allí, aún hay terreno para abonar para las buenas relaciones entre toda la familia, y por eso, trascendió que el rey podría aprovechar la ocasión para intermediar entre el Duque de Sussex y el príncipe William.

Una fuente dijo a Page Six que “puedo ver a Charles deseando desesperadamente ver a los niños y extendiendo esta rama de olivo a Meghan y Harry. Quizás decida que la vida es demasiado corta… Balmoral es verdaderamente el lugar perfecto y tranquilo para una reunión. Si envía una invitación, entonces Harry y Meghan seguramente deberían aceptar la visita”.

El significado de Balmoral para el rey Carlos III, Harry y la familia

Meghan Markle y príncipe Harry La pareja no fue invitada a un evento de la realeza este sábado (Chris Jackson / Petr David Josek, AP /Getty Images / AP)

Balmoral siempre ha sido un sitio de encuentro y relax para la familia real. Al rey Carlos III le gusta pasar su tiempo libre en los campos de este castillo. En Internet hay imágenes de él junto a sus dos hijos disfrutando del reverdecer y del río en la zona.

Hasta ahora, mediáticamente se maneja que Harry podría asistir el 8 de mayo a los Juegos Invictus en la Catedral de San Pablo, así que esta podría ser la ocasión perfecta para ver a su familia, pero no se sabe si irá con su esposa e hijos porque según The Telegraph, para que él pueda ir con toda su familia, tiene la condición de que el Ministerio de Interior revoque el fallo de no darles protección policial.

En caso de que acepte ir a Balmoral con Meghan, Archie y Lilibeth, el monarca podría ver nuevamente a sus nietos Archie y Lilibeth, a quienes no ve desde antes de la muerte de la reina Isabel II.