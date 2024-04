“Me vienen siguiendo”: desaparece vecino de Retalhuleu, pero deja aterrador mensaje

La esposa de Mario Monzón inició la búsqueda y lo que encontró fue horrible.

Un mensaje de WhatsApp reveló que el hombre estaba siendo perseguido por delincuentes que pretendían asaltarlo.

“Amor, me vienen siguiendo, me quieren asaltar, aquí por al Agrícola me metí”, fue el texto que Mario Monzón, que se desplazaba en una motocicleta le envió por WhatsApp a su esposa, Cony Lozano de Monzón el lunes 8 de abril a eso de las 21 horas.

Amigos si alguien sabe algo de mi esposo Mon Mar y vive en los alrededores de La Agrícola camino a Champe lo estamos... Publicado por Cony Lozano de Monzón en Lunes, 8 de abril de 2024

Cony contó que ella puso a cargar su celular y que no se dio cuenta inmediatamente del mensaje.

“Yo me fue a bañar y cuando salí vi el mensaje. Esto no es ninguna broma, ahorita voy en una patrulla a buscarlo. Él lo último que puso es que se iba a meter en esta calle que se dirige a Champerico. Les pido ayuda a todos”, dijo Cony la misma noche que salió a buscarlo, pero no lo localizó.

Publicado por Cony Lozano de Monzón en Lunes, 8 de abril de 2024

El martes 9 de abril, la mujer salió acompañada de un grupo de vecinos a buscar nuevamente a su esposo. Esta vez localizó en el kilómetro 218 ruta a Champerico la motocicleta de Mario, lo que la dejó desconsolada, pues teme lo peor.

“En esta moto marca Honda V-Men placas M994CTV andaba mi esposo, con pantalón azul de lona, camisa cuello polo gris claro, por favor ayúdenme a compartir tengo fe en Dios que va aparecer”, escribió en sus redes sociales Cony, que llorando le pidió ayuda a las autoridades, bomberos y vecinos para que la apoyen con la búsqueda.

En esta moto Marca Honda V-Men placas M994CTV andaba mi Esposo con pantalón azul de lona, camisa cuello polo gris... Publicado por Cony Lozano de Monzón en Lunes, 8 de abril de 2024

Agregó que una tía de Mario le dijo que “él habría ido a dejar la moto a esa casa”. Sin embargo, aseguró que las cosas no cuadran. “No se si se fue o le pasó algo. Realmente uno cree que conoce al esposo, pero solo de la puerta de la casa para adentro”, dijo.

Varios pobladores indicaron que vieron a un hombre con la descripción de Mario, en la ruta antes mencionada, pidiendo ayuda y haciéndole parada a los carros.

Publicado por Cony Lozano de Monzón en Martes, 9 de abril de 2024

“Yo venía de champe y por la lavadora abajito tipo 9:20 me hiso parada un señor, pero ya ven que por la hora y en esa oscuridad da pena parar. Pero por la descripción que da, estoy seguro que era él. Iba caminando en la orilla de la calle obviamente pidiendo jalón de champe para Reu. Yo venía rápido, medio logré ver que traía una mochila negra. Ojalá y sea él y no esté golpeado”, afirmó un vecino.

Sin embargo, pese a la búsqueda incansable de toda la comunidad que continuó este 10 de abril, Mario aún continúa desaparecido, sin dejar ningún rastro.