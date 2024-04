“Cumple su palabra”, así valora Biden a AMLO y critica duro a Netanyahu

En medio de la polémica por posturas encontradas debido a la llegada masiva de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el presidente Joe Biden respondió sobre sus planes en materia fronteriza y sobre la relación con su homólogo mexicano Andrés López Obrador (AMLO), de quien dijo se lleva muy bien.

En entrevista con el periodista Enrique Acevedo de Univisión, el mandatario estadounidense habló de temas diversos, tales como préstamos estudiantiles, la guerra entre Israel y Gaza, la OTAN, y su contrincante electoral Donald Trump.

Al ser consultado sobre si tiene buena relación con AMLO, el presidente Joe Biden no dudó en expresar que “sí, sí. Lo encuentro directo. Nunca me ha engañado. Sabe lo que quiere. Cumple su palabra. Eso es lo máximo que puedo pedir”.

Recomendados

Manifestó que concuerda con López Obrador en la propuesta de frenar la migración, combatiendo la crisis que hace que la gente se vaya de sus países de origen. Expuso que la idea “es proporcionar la capacidad de crear empleos en los países de donde la gente se está yendo. La gente no quiere irse de donde es. La gente quiere asegurarse de tener la oportunidad de ganarse la vida, y preferirían ganarse la vida donde están”.

Acentuó que “creo que su idea es consistente con lo que he estado promoviendo. Y creo que deberíamos estar haciendo algo así”.

Joe Biden sobre inmigración y frontera

Agentes detienen a migrantes en la frontera entre Texas y México, en Eagle Pass, Texas, el 3 de enero de 2024. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) AP (Eric Gay/AP)

El tema de inmigración, inevitablemente conllevó a hablar de frontera, y fue allí, cuando el presidente Joe Bien admitió que aunque desea gestionar para facilitar la entrada de los migrantes y hacerla legal, no cuentan con los recursos para atender a la población de indocumentados que quiere cruzar a Estados Unidos.

“Quería asegurarme de que todo, desde los Dreamers tuvieran un camino hacia la ciudadanía, hasta proporcionar suficiente personal de seguridad fronteriza para manejar la frontera de manera ordenada, permitir la inmigración legal y evitar la inmigración ilegal. Estamos en una situación en la que, por ejemplo, ni siquiera tenemos suficientes oficiales para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar. No tenemos suficientes personas en la frontera con nuestro personal de la Patrulla Fronteriza. No tenemos suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan”, dijo Biden, recalcando que no desistirá en materia de legislación fronteriza.

Con respecto a la posibilidad de cerrar la frontera en base a una orden ejecutiva, el mandatario contestó que “sugerí eso. Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de cinco mil personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla, ralentízala. No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación. Y algunos han sugerido que simplemente debería intentarlo. Y si me detiene el tribunal, me detiene el tribunal. Pero estamos tratando de trabajar en eso, trabajar en eso ahora mismo”.

Joe Biden y Netanyahu

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRAELÍ - Archivo

El tema de Israel y Gaza no quedó por fuera, por lo que el entrevistador preguntó a Biden sobre su opinión ante las crecientes protestas de ciudadanos israelíes exigiendo la renuncia del primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, debido a la muerte de de trabajadores de la Cocina Central Mundial durante un ataque aéreo de esta misma nación.

-¿Cree que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por su supervivencia política que por el interés nacional de su pueblo?-

“Lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. Creo que es indignante que esos cuatro, tres vehículos fueran alcanzados por drones y destruidos en una carretera donde no era como si estuviera junto a la costa, no era como si hubiera un convoy moviéndose allí, etc. Así que lo que estoy pidiendo es que los israelíes simplemente pidan un cese al fuego, permitan durante las próximas seis, ocho semanas un acceso total a toda la comida y medicina que entra en el país. He hablado con todos, desde los saudíes hasta los jordanos y los egipcios. Están preparados para intervenir. Están preparados para traer esta comida. Y creo que no hay excusa para no proporcionar las necesidades médicas y alimenticias de esas personas. Debería hacerse ahora”.

Biden ve a Donald Trump como “un dictador”

El precandidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump habla en un evento de campaña el martes 2 de abril de 2024, en Grand Rapids, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya) AP (Paul Sancya/AP)

En la conversación, desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, Biden comentó que de volver a la Presidencia, Donald Trump “va a ser un dictador desde el primer día”, y aseveró que se basa en esta idea por el hecho de que durante el ataque al Capitolio, Trump “vio durante horas la destrucción y el caos y las personas que murieron. Los oficiales de policía que murieron, y los llamó héroes políticos, los llamó patriotas. Y diciendo que, si es elegido, los va a liberar a todos porque los están deteniendo ilegalmente”.

Prosiguió diciendo: “Mira la forma en la que habla de las poblaciones minoritarias o los hispanos. Simplemente, no puedo pensar en ningún otro momento en mi vida, en la historia que haya ocurrido, que haya tenido alguien con este tipo de actitud. Dice que va a ser un dictador desde el primer día. Nadie no le cree”.