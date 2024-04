Un hombre demandó a 50 mujeres por $ 2,6 millones luego de que lo llamaron “mala cita”

Un hombre demandó a 50 mujeres por 2,6 millones de dólares en California, señalándolas de hablar mal de él en una página de Facebook y de haberlo calificarlo de “mala cita”.

El sujeto se llama Stewart Lucas Murrey, según publicó New York Post, que precisó que las féminas demandadas compartieron opiniones sobre él a través de la página de Facebook ‘¿Estamos saliendo con el mismo chico?’, donde hay poco más de 10 mil mujeres y la cual es parte de una red más amplia, donde las féminas comparten historias sobre citas que han resultado negativas.

Al ver los comentarios en su contra, Murrey los catalogó como falsos y difamatorios, también indicó que arruinaron su vida amorosa y su reputación, así que acudió a un tribunal, exigiendo que todas paguen. La demanda dice exactamente que es por haber “conspirado para dañar la reputación del demandante”.

Muchas de las demandadas, ni siquiera habían tenido una cita personal con él, sino que lo contactaron vía on line por medio de aplicaciones de citas y sostuvieron conversaciones con él.

Tras las demandas, las féminas no se quedaron con los brazos cruzados, sino que acudieron a los tribunales, alegando que él estaba usando el proceso legal para “intimidarlas”.

El citado medio, reseñó que un tribunal de Los Ángeles dictaminó que una de las involucradas, Vanessa Valdez, no hizo nada malo al compartir una opinión sobre Murrey en Facebook.

The Post además, presentó las declaraciones de otras demandadas, entre ellas Kelly Gibbons, quien dijo haberse sentido inquieta cuando el hombre llegó a su casa para entregarla la demanda, ya que nunca lo había visto en persona. Mientras le entrega el documento, la graba con su teléfono.

“Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras pensaba: este hombre sabe dónde vivo… Fue bastante inquietante. Estaba filmando con su teléfono celular y entró. No sé quién no se asustaría por eso”, expresó Gibbons al Times de Londres, según citó The Post.

Gibbons contó que después de conversar por teléfono con Murrey decidió no conocerlo personalmente y escribió en la referida página de Facebook para advertir a otras mujeres sobre su comportamiento.

“Demandas basura” tras calificarlo de “mala cita”

Gran parte de las demandadas se unieron ante las autoridades legales, solicitando las leyes de California en contra de “demandas basura” como las de Murrey y piden que este caso sirva como base para que otras personas no usen las leyes por cuestiones vagas.

“Después de no encontrar evidencia de conspiración, el juez concedió una moción anti-SLAPP para evitar el abuso del sistema legal para silenciar a las mujeres, informó FOX 11 LA. (El acrónimo significa “demanda estratégica contra la participación pública”)”, dice NewYork Post.