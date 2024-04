¡Ojo! Según tu signo zodiacal, así impactará el eclipse tu vida personal

Según la astrología, este tipo de eventos denominados “celestiales” son los encargados de alinearse con los nodos lunares del norte y sur; esto provoca un avance hacia nuestro camino de vida dejando atrás la zona de confort. De acuerdo con expertos en esta materia, también se sabe que los eclipses traen avances y sacuden nuestras vidas.





Algunos aficionados de la astrología han referido que habrá cambios notables en las actitudes, relaciones e, incluso, en la energía de ciertas personas con signos zodiacales específicos, entre ellos, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, que son los que tienen Sol Cardinal y pueden experimentar un impacto emocional notable.





Otros más han sugerido que, debido al tránsito de Mercurio retrógrado, los efectos del eclipse podrían retrasarse y no sintamos sus efectos en unas cuantas semanas. Según Teen Vogue, “es importante andar a la ligera porque nunca se sabe cuáles podrían ser las réplicas”.





La misma publicación ha sugerido que, debido al fenómeno astronómico, es probable que haya errores de comunicación, retrasos en los viajes y percances tecnológicos. “Haga una copia de seguridad de la información y considere la tonalidad de los mensajes antes de enviar un mensaje de texto o correo electrónico para evitar problemas de comunicación”, refirió.





DE ACUERDO A TU SIGNO ZODIACAL



Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El eclipse solar permitirá liberar a cualquier persona o situación que impida crecer y evolucionar. El eclipse lunar, del pasado 25 de marzo, marcó las bases para diferenciar la asociación de ciertas relaciones que ya no servían.





Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El fenómeno astrológico permitirá mejorar la rutina diaria y poner orden a tu vida. Algún tipo de actividad espiritual, tal como yoga o meditación, te ayudará a descubrir qué es lo que te acongoja y mantener tu centro en paz.





Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Es momento de aprovechar tu lado creativo y salir de tu zona de confort para destacar tus talentos. Los conflictos con amigos pueden surgir durante o después del eclipse, ya que la poca aceptación o los celos pueden jugarte en contra.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

No tengas miedo de mostrar tus emociones. Eres amable y compasivo, no dudes en apoyar a todos aquellos que te importan. A medida que se acerque el evento, asegúrate que las personas que tienes cerca, estén correspondiendo a tus sentimientos.





Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Es momento de hacer las paces con todos aquellos a los que pudiste haber ofendido, tanto por tu forma peculiar de expresarte, así como por haber dicho cosas inapropiadas. El eclipse ofrece la oportunidad de ser perdonado y mostrar sentimientos más precisos.



Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El fenómeno permitirá curar las heridas del pasado. El eclipse te brindará la oportunidad de reconectar contigo mismo y abrazar tu fabulosidad. Debes de ser más amable con tu persona.



Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para tener una mejor relación con tu enamorado(a), es importante participar en actividades que promueven la intimidad. Deja atrás las salidas al cine y enfócate en algunas otras vivencias en pareja como la pintura, la meditación o algunas artes manuales.



Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El eclipse te ayudará a mantenerte ocupado y, probablemente, te haga sentir cansado o agotado energéticamente. Aprovecha la energía para organizar tu vida, evita el trabajo en exceso y libera más espacio para abrir el calendario a más actividades.





Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el caso de Sagitario, el eclipse provocará una alineación de pasiones y valores. Aprovecha la oportunidad de llevar a cabo actividades que puedan traer cambios positivos para ti y el mundo. Las actividades altruistas pueden ser una buena opción.



Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El eclipse logrará un balance entre familia y proyectos extracurriculares. Es probable que no tengas tiempo para todo, así que organízate y no dediques el 100% de tu día a una sola actividad o a una sola persona.



Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tómate el tiempo para escuchar a tus amigos y familiares. Evita ser impulsivo para que situaciones tensas no se compliquen más. En su casa y lugar de trabajo, trata de tener más asertividad; eso evitará fricciones con todos los miembros.