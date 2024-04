¡Se hace pasar por secretaria del ministro de Salud! Cartera advierte en no caer en engaños

MSPAS advierte sobre una mujer que se hace pasar por secretaria de la institución. Advierte en no caer en engaños.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) por medio de un comunicado detalló que ha identificado a una persona que se hace llamar Evelyn o Miriam y realiza llamadas desde el número de teléfono 3499-1683, presentándose como secretaria del ministro de Salud, Oscar Cordón, por lo que la cartera enfatizó que es falso.



“Esta persona ha contactado a directores departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, citándolos en lugares fuera de las instalaciones de este Ministerio”, advirtió Salud sobre los movimientos que realiza esta persona.



En esa medida el MSPAS dejó claro que esta persona no tiene relación alguna con la institución y hace un llamado urgente al personal del sector salud y a la población en general para que no se dejen engañar.



“Toda comunicación oficial desde el despacho ministerial o vicedespachos se realiza a través de canales oficiales. Las citaciones al personal técnico y profesional se efectúan de manera exclusiva en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, advierten.



Finalmente, reiteraron la importancia de no caer en el engaño y así mismo instaron a realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en caso de recibir este tipo de comunicaciones fraudulentas.