Carlos Pineda: “Estoy cansado de tanta ridiculez”

El ex presidenciable Carlos Pineda, arremetió en contra de algunos diputados, integrantes de la décima legislatura, que fiscalizan proyectos.

“Ellos están hablando mal y son los mismos que está viviendo en el Congreso. Los mismos que estuvieron el año pasado con el asqueroso Alejandro Giammattei. Los mismos que están confabulando y haciendo la corrupción. Los que participan con ellos”, dijo en un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok.

Recomendó a las personas ya no darles like, ni escucharlos.

“Cómo van a creerles. No los compartan, no les den like. No se dejen engañar, los políticos solo tienen un interés y hacerse millonarios a costilla del dinero del pueblo. No desmayemos pueblo, somo capaces los guatemaltecos de construir nuestro país”, afirmó.

Aunque no mencionó nombres, en las últimas semanas, Evelyn Morataya, del partido VIVA, y Karina Paz, Orlando Blanco y Jairo Flores, del partido Vos, han compartido videos en sus redes sociales en los que fiscalizan distintos proyectos.