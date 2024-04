Esta es la postura de Miguel Martínez sobre la firma del contrato anómalo de las vacunas Sputnik

Por instrucciones del presidente de la República de Guatemala Bernardo Arévalo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentaron una denuncia ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Penal en la Torre de Tribunales el pasado 4 de abril.

La denuncia es en contra de Amelia Flores, ex ministra de salud del Gobierno de Alejandro Giammattei, por firmar un contrato de vacunas perjudicial para Guatemala en el combate del Covid-19, señalaron los denunciantes.

Según resaltaron las autoridades, el negocio de las vacunas Sputnik no cumplía con los requerimientos legales, por lo que se comprometió la salud y el bienestar de los guatemaltecos.

Recomendados

En esa medida, Miguel Martínez el ex Jefe del Centro de Gobierno manifestó su postura en su cuenta personal de Instagram en cuanto a las acusaciones e involucramiento en la firma de dicho contrato.

“No tienen una sola prueba de lo que me acusan, pero por recortes de prensa (como es común en los Estados Unidos) me han sancionado injustamente. Ya lo dije y lo seguiré diciendo, denme el derecho de defenderme y comprobar que están equivocados, mi sanción fue política claramente después de un hecho ocurrido en el congreso, me sancionaron”, respondió sobre las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos le interpuso a su persona.

Así mismo, aclaró que no tiene cuentas en los Estados Unidos, ni fuera de Guatemala.

“Las cuentas que tenía en los bancos en Guatemala no reflejan que yo haya recibido sobornos ni mucho menos. Yo salí del gobierno incluso antes de que se hiciera el contrato de las vacunas, por lo que exijo a los Estados Unidos que me demuestren que las acusaciones que me hacen son ciertas y que no se están dejando llevar por chismes de los prófugos que están escondidos allá”, apuntó Martínez.

Finalmente, recalcó que es injusto como quieren manipular la política en Guatemala: “a su conveniencia, como ahora se atreven a llamar a los diputados y funcionarios para que hagan lo que ellos quieren. Eso se llama injerencia y aunque ahora la quieran pintar de buena, nunca un estado debe involucrarse en los asuntos de otro estado. Guatemala Libre Soberana e Independiente”, concluyó en su publicación.