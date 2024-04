Carencias “sustanciales” afectan a miles de centros escolares; surgen propuestas

Datos del Sistema de Registros Educativos (Sire), al 1 de febrero de 2024, dan cuenta que 35 mil 922 centros educativos del sector público reportaron matrícula para este año. Cinco mil 386 no cuentan con abastecimiento de agua, 21 mil 651 no tienen drenajes, mientras que ocho mil 587 carecen de servicio de energía eléctrica.



Además, 28 mil 842 no reportan cocina, no tienen acceso a internet 32 mil 23 y 31 mil 711 están sin registro de viabilidad legal para construcción o ampliación de infraestructura.



El Mineduc se propuso de enero a abril reparar cuatro mil centros educativos por un monto de Q300 millones, con una inversión máxima de Q75 mil por centro. La proyección de la entidad es que a partir de mayo pueda remozar seis mil más por un monto de Q450 millones.



Dificultades latentes



Según un informe de la cartera de Educación, la falta de certeza jurídica en la propiedad de predios impide la inversión de fondos públicos para la construcción de edificios escolares, lo cual dificulta el avance en este tema.



“Las municipalidades están facultadas para construir y dar mantenimiento a los edificios escolares (literal e, articulo 70, Decreto 12-2002, Código Municipal). La asignación presupuestaria para las municipalidades establece que al menos el 90% se invertirá en programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida (artículo 257, Constitución Política de la República de Guatemala)”, recuerda.



Surge iniciativa



Una de las propuestas que el Mineduc pretende impulsar es la creación de una comisión legislativa para formular una iniciativa de ley que descentralice la construcción y ampliación de edificios escolares, con mayor participación de las municipalidades.



“Reglamentar el porcentaje de la asignación constitucional para la inversión destinada a nuevos edificios escolares y ampliaciones. Facultar al Mineduc para ejercer la rectoría para aprobar nuevos diseños de infraestructura y verificar la adecuación de los nuevos edificios escolares con base en criterios pedagógicos y de calidad”, agregó en un informe.



Preocupación y atención



Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, destacó la formulación de iniciativas que permitan atender las carencias en infraestructura educativa. Consideró que las cifras identificadas son preocupantes, pero calificó como positivo que el Ministerio de Educación tenga un plan de remozamiento



“Lo más importante son los servicios básicos, como agua, saneamiento y cocina, el agua potable y electricidad. Además, es clave que se implemente una estrategia de recuperación y aceleración de aprendizajes”, manifestó.



Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), coincidió en la preocupación que provoca el estado de la infraestructura de los centros educativos del sector público, el cual es similar al sistema de salud y edificaciones aéreas, viales y portuarias.



“Por eso es estratégico que el país modifique la Ley de Anadie para permitir alianzas público-privadas en educación, salud y agua, y con eso aumentar la inversión pública estratégica en el país”, urgió.



Añadió que esto es una necesidad importante para aumentar la competitividad del país y advirtió que, de lo contrario, continuará una brecha importante de rezago.



La exministra de Educación Maria del Carmen Aceña no considera viable que una posible propuesta de reformas para viabilizar las mejoras o edificaciones de infraestructura escolar recaiga en el Congreso.



“Lo que se requiere es una política y que todos los que construyen infraestructura se atiendan a la política sectorial, especialmente alcaldes y Consejos de Desarrollo. Es importante la infraestructura, pero más lo que se les enseña a los alumnos y su aprendizaje”. remarcó



MÁS NECESIDADES



La Dirección de Planificación Educativa identificó al 22 de febrero nueve tipos de reparaciones que necesitan miles de centros educativos en el país.





-Reparación de muros: 12.876 (centros educativos que la necesitan)





-Reparación de techos: 17,268





-Reparación de baños 21,062





-Reparación de pisos 15.092





-Reparación de puertas y ventanas: 19,658





-Reparación de tuberías de agua: 10.484





-Reparación de drenajes: 10.092





-Reparación de red eléctrica: 15,357





-Requieren pintura: 24,812