¡Salió mal! Burlas y críticas recibió un guatemalteco que quiso ingresar a un restaurante con su mascota y no se lo permitieron

El fin de semana, un usuario quiso hacer viral su denuncia en redes sociales, sin embargo la jugada le salió mal, pues ha sido blanco de burlas y memes hacia su persona.

El ciudadano alega que el Gerente General de un restaurante de Tecpán, Chimaltenango le negó la entrada a su mascota, lo cual a él le resultó inaceptable, pues su mascota de raza pequeña estaba debajo de la mesa y no molestaba a nadie.

El Gerente al percatarse de la presencia del perro, le comentó al dueño que debía salir del lugar, pues claramente hay un rótulo en la entrada donde indica las prohibiciones del restaurante.

El sujeto indignado expuso su situación en redes sociales, donde esperaba que los internautas apoyaran su queja, al contrario recibió comentarios donde lo criticaban como ridículo e ignorante por sus acciones.

¿A favor en contra de permitir entrar con mascotas a los restaurantes? 🤔 pic.twitter.com/Qhgxod5DqY — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 31, 2024

No conforme, el sujeto solicitó el libro de quejas del restaurante e hizo un llamado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) para que atendieran su denuncia,así mismo justificó que por la Ley del Bienestar Animal no podía dejar al canino dentro de su automóvil pues se podría asfixiar dado las condiciones climáticas, pero sugería que el restaurante habilitará un espacio ideal para los dueños que llegan con sus mascotas.

COMENTARIOS

“Este señor está súper desubicado . Si bien es cierto que hay leyes de protección animal, más no que indique o forcen a qué los restaurantes deben admitir a los peludos . Tengo uno, y cuando voy a comer algún lugar no lo llevo, porque respeto el derecho de los demás comensales. Que señor por Dios. Si lo entendiera, no estuviera publicando con mala fé el momento.. los restaurantes no están obligados a crear espacios de cuido de mascotas. Si lo hacen por iniciativa propia, ya son otros 10 centavos, Pero no es obligación!! Las cosas en su lugar!!!” comentó una usuaria.

“Es restaurante no perrera”, señaló.

“Individuos que solo quieren llamar la atención porque si, que ridículo de veras. Si hay lugares finos en donde dejan entrar mascotas, pues que se valla a esos lugares”, señaló.

“¿Cómo le explicamos esto a los extraterrestres?”, puntualizó.