Toma nota, estos consejos de seguridad te serán de mucha ayuda

- Desconecta electrodomésticos y cierra las llaves del gas y agua

Los electrodomésticos, si están conectados a la corriente, siguen consumiendo energía aunque no estén en uso, por lo que, antes de salir de viaje, es recomendable desconectarlos (a excepción de la refrigeradora) para evitar un gasto innecesario o incluso un cortocircuito que pueda derivar en un incendio. También es imprescindible verificar que las llaves del gas y el agua estén cerradas correctamente para prevenir posibles fugas o inundaciones.

- Revisa los niveles de tu vehículo

Recomendados

Antes de emprender un viaje largo, revisa los niveles de tu vehículo para evitar imprevistos: agua (o refrigerante), aceite y líquido de frenos, así como la presión de las llantas. Asimismo, verifica que lleves contigo el neumático de repuesto y las herramientas necesarias en caso de que te toque cambiarlo. Previo a ponerte en marcha, tómate unos minutos para revisar el pronóstico del clima. Esto te ayudará a programar mejor la hora de partida, tomando en cuenta el tiempo que te tomará llegar a tu destino.

- Deja guardados los objetos de valor y saca la basura

No dejes objetos de valor, como joyas, dinero en efectivo, etc. a simple vista. Lo mejor es que los mantengas en un lugar seguro o, si es posible, bajo llave. Además, si estarás fuera durante varios días, procura no dejar basura, mucho menos orgánica, dentro de la casa, pues al no haber ventilación, los malos olores que emanen de los desechos se quedarán encerrados. Además, al sacar la basura también alejarás a los insectos y/o plagas.}

- ¡La seguridad primero!

Recuerda siempre usar el cinturón de seguridad, ya que este es el principal elemento para salvar vidas en caso de accidentes. Asegúrate de que los otros pasajeros que viajen contigo lo lleven puesto adecuadamente y en todo momento mientras están en carretera. ¡Ojo! Si vas a manejar, también olvídate del teléfono móvil y de cualquier otra distracción mientras estés al volante. Y si piensas beber durante tus vacaciones, cede el vehículo a un conductor designado. Estas simples decisiones pueden prevenir una tragedia.

👮🏼👮🏼‍♀️ Recuerda que la seguridad vial comienza con un vehículo en buen estado. Haz revisiones periódicas para un viaje sin contratiempos. #SeguridadVial #Precaución 🚗✅ pic.twitter.com/HtCeNmLoWj — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) March 28, 2024

- Cierra las puertas y ventanas

Es lo más obvio y esencial. Antes de salir de casa, ya sea para un viaje corto o largo, asegúrate siempre de haber cerrado correctamente todas las puertas y las ventanas. También es recomendable entregarle una copia de seguridad de las llaves a un familiar o amigo de mucha confianza en caso de que se presente alguna emergencia. Si tu viaje será en auto, lo mejor es que cargues tus maletas en el garaje. Así evitarás que terceras personas o vecinos curiosos sepan que estarás ausente durante varios días.

- Mantén distancia

Si ya te encuentras en carretera, mantén una distancia de seguridad entre tu vehículo y los demás. Esta acción tiene como objetivo brindarte la distancia suficiente para maniobrar o frenar en caso de una emergencia. También recuerda respetar los límites de velocidad para no poner en riesgo tu seguridad, la de los pasajeros y la de los otros conductores, y estar atento a las señales de tránsito, especialmente si no estás familiarizado con el camino.