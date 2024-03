Los conciertos que le ponen ritmo al verano

1.- Rauw Alejandro, Myke Towers, Maria Becerra y Emilia (Gira Refrescante Pepsi)

La cita es este 30 de marzo en el Puerto San José, Escuintla. Puedes adquirir las entradas en www.mundopepsi.com.

2.- Manuel Turizo (Gira Refrescante Pepsi)

Podrás bailar al ritmo de la “Bachata” de Manuel Turizo este 28 de marzo, en el Irtra de Xetulul. Adquiere tus entradas en www.mundopepsi.com.

Esperando pacientemente a @ManuelTurizoMTZ y a todos ustedes claro que sí cómo qué no 🫶🏻👀#GiraRefrescante #Pepsi pic.twitter.com/jcpPb0o6NV — Pepsi Guate (@PepsiGuate) March 28, 2024

3.- Jhayco junto on Ovy on the Drums, El Tambor de la Tribu y Hancer (Gallo Evolution)

El miércoles se vivió una noche llena de ritmo en el Super 24 del kilómetro 100 del Puerto San José, en Escuintla, con el show de los artistas internacionales Jhayco junto on Ovy on the Drums, y los artistas nacionales El Tambor de la Tribu y Hancer.