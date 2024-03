¡Jutiapa de luto! Denuncian cobarde crimen de estudiante de la Universidad de San Carlos

Delincuentes se ensañaron con Steven Morales, de tan solo 23 años, quien tenía como meta finalizar sus estudios y convertirse en un reconocido abogado. Ahora sus compañeros exigen justicia. ¡Imágenes fuertes!

Este lunes, vecinos de la colonia La Nueva del Barrio Latino, en Jutiapa, alertaron a los bomberos sobre un camión que ardía en llamas en la calle que se dirige al centro de salud de esa localidad.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de inmediato atendieron el llamado y llegaron al lugar para extinguir las llamas, pero, al controlar el fuego, se llevaron una sorpresa, ya que localizaron el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo el cual estaba completamente calcinado.

Momentos después lograron identificarlo como Steven Morales, de 23 años, quien trabajaba como repartidor de una empresa de golosinas, además estudiaba en la facultad de Derecho del Centro Universitario de Jutiapa (Jusac).

Fueron sus mismos compañeros los que denunciaron la forma cruel y cobarde en la que delincuentes le quitaron la vida.

“Steven, con mucho esfuerzo, se ganaba la vida conduciendo un vehículo de venta de Frito-Lay. A pesar de su lucha por la salud, siempre fue positivo en sus estudios y con mucho esfuerzo pudo seguir estudiando, pues logró que sus jefes le permitieran estudiar también los sábados”, informaron.

Pero también dieron escalofriantes detalles de su muerte: “Lo asaltaron, amarraron, lo pusieron adentro del vehículo y a este lo incendiaron, muriendo él adentro”. Según los denunciantes, Morales fue “quemado vivo por los delincuentes”.

Por último, los denunciantes exigen al Gobierno justicia, pues este no es el único caso de violencia que se registra en ese departamento.

“Llevamos meses denunciando la violencia en Jutiapa: asaltos, hurtos, asesinatos y toda clase de delitos a toda hora del día, pero llegar a este grado de violencia es sumamente preocupante. No hacemos el llamado a las autoridades locales porque nunca hacen nada, Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Hacemos el llamado al ministro de Gobernación y la vicepresidenta Karin Herrera, presidenta en funciones, para que observen lo que pasa en nuestro departamento y tomen acciones concretas ante la criminalidad. No podemos seguir con el miedo de salir a las calles o salir a trabajar y no regresar a nuestros hogares”, concluyeron.

