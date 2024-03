Chimaltenango: ¡Un inocente juego de niños se convierte en tragedia!

El desenlace fue fatal.

Dos niños originarios de la colonia Las Flores, Tecpán, Chimaltenango, se levantaron como cualquier otro día, con las ganas de vivir, de aprender del mundo y de divertirse.

Como parte de ello, decidieron jugar y echar a volar su imaginación, por lo que se les ocurrió improvisar un columpio.

El mejor lugar que encontraron los niños fue una construcción cercana a su casa. Divisaron una pared de la cual sobresalían algunos hierros en donde ellos podían amarrar retazos de tela y así lo hicieron. Todo esto sin la supervisión de un adulto que les dijera que el juego al aire libre iba a ser seguro y sobre todo resistente.

Los pequeños, emocionados por su logro, decidieron probarlo. En ese momento algo inesperado sucedió. La pared se les vino encima. Lamentablemente el resultado fue trágico, pues la niña falleció y el pequeño resultó herido y fue trasladado por los Bomberos Municipales Departamentales al hospital de Tecpán Chimaltenango.

Niña muere tras caerle una pared en Tecpán, Cimaltenango.

¿Qué pasó?

De acuerdo con los vecinos, las paredes aún estaban frescas, por ello cedieron y cayeron aplastando a los pequeños.

En redes sociales los guatemaltecos se han pronunciado al respecto. Han asegurado que es culpa de los padres por no supervisar a los pequeños, en tanto otros culpan al albañil.

“No entiendo como los papás no se percataron de lo que hacían los niños”, “La pared está mal hecha. Por lo que se ve, no es una pared nueva”, “hay que investigar al albañil y meterlo preso por la mala construcción”, “Lo que pasa que está mal hecha la construcción, y a veces por ahorrar unos centavos se da el trabajo al más barato o al que ha aprendido empíricamente”, “La pared lleva tiempo para secarse, no la van a levantar ahorita, y al instante está seca. Eso estaba fresco, la culpa es de los papas en una construcción no tiene que ver niños, solo adultos y menos jugando”, son algunos de los comentarios.