La conmovedora carta de despedida que deja un joven: “perdón”

¡Se quita la vida! En la mesa de la habitación dejó una carta de despedida para sus familiares y amigos.

Este domingo se registra un nuevo caso de un supuesto suicidio. De acuerdo con la información de los Bomberos Municipales Departamentales, el joven de 23 años, habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida en su residencia.

Los socorristas informaron que fueron alertados sobre una persona que se encontraba suspendida en el interior de una vivienda ubicada en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Recomendados

Al llegar al lugar constataron que, el joven identificado como Mario René García, de 23 años, ya no contaba con signos vitales.

Joven se quita la vida y deja carata de despedida

En la mesa de la habitación dejó una nota con la que se despedía de sus familiares y amigos, y en la que les pedía disculpas.

“Para mi mamá: disculpa por no ser un mejor hijo. A papá, nos vemos viejo. A los demás, perdonen por dejarlos solos. ¡El que la hace la paga! A cangrejo, mando disculpas. A mis compas, tomen, nos vemos algún día, me los cuidan. No olviden, el rock por siempre”, decía la carta.

Joven se quita la vida y deja carata de despedida

El caso ha impactado a los vecinos de Sacatepéquez. Algunos conocidos de Mario René aseguraron que era una gran persona.

Joven se quita la vida y deja carata de despedida

“Que dios te tenga en su gloria, fuiste un gran hombre como amigo, como compañero, como novio y ahora te vas. Solo Dios sabe porque lo hiciste, ahora están juntos mis dos grandes hombres”, escribió una mujer.

“Descanse en paz, ahora sabemos que ya no va a sufrir más en esta tierra, ya está con su hermano un abrazo hasta el cielo”, comentó otro.

“Lamentable decisión la de este joven, quien me imagino y por lo que leo en la nota, pues da a entender que no estaba en sus cabales al momento de fatal decisión, aunque entiendo el dolor que embarga a la de familia también debo de decir que a veces nosotros los padres de familia tenemos gran parte de culpa por no saber corregir a nuestros hijos”, dijo otro vecino.