¡No te dejes engañar! Bomberos Voluntarios advierten que ya no realizan “boteo” en las calles

Los Bomberos Voluntarios de Guatemala advierten a la población guatemalteca que se conducen por las diferentes carreteras y departamentos del país, a que no se dejen engañar, pues desde el año 2021 ya no realizan “boteo” en las calles, es decir, ya no utilizan esa modalidad para recolectar dinero.



De seguro habrás notado, que cuando ingresas a alguna comunidad, el cuerpo bomberil solicitaba donaciones los cuales eran ingresados a un bote, por su parte indican que por instrucciones de Giovanni Estuardo Cordón García Primer Comandante de Bomberos Voluntarios y por medio de una circular, los cuerpos de rescate ya no recaudan fondos en las calles.



Mencionan que esa administración está trabajando para suplir todas las necesidades de la institución; sin embargo, para las personas que deseen realizan alguna donación o contribución se pueden acercar a la compañía más cercana.



En esa medida, señalan que esta situación ayuda a evitar confusiones con las personas que se hacen pasar por elementos de la institución para poder tener dinero de manera fácil.