Los problemas de salud que han marcado a la familia real británica desde generaciones

La noticia de que la princesa Kate Middleton tiene cáncer impactó este viernes al Reino Unido y al ámbito mundial, lo que significa que ahora son dos los miembros de la realeza que padecen de esta enfermedad, ya que su suegro, el rey Carlos III está en tratamiento por la misma patología, después de una cirugía de próstata. Curiosamente, el carcinoma ha afectado a la familia real británica desde generaciones, por lo que el diagnóstico de la Princesa de Gales y del monarca parece ser un capítulo más en la historia de esta monarquía.

Por parte del rey Carlos III y de su hijo el príncipe William, esposo de Kate, hay varios ascendientes que fueron diagnosticados con cáncer, algunos lo superaron y otros fallecieron por esta causa.

Estos son los miembros de la familia real británica que tuvieron cáncer y enfermedades graves:

Reina Isabel II

La reina Isabel II estuvo en tratamiento por mieloma, que es cáncer de médula ósea. “Había escuchado que la Reina tenía una forma de mieloma - cáncer de médula ósea - lo que explicaría su cansancio y pérdida de peso y esos ‘problemas de movilidad’ de los que a menudo nos hablaban durante el último año aproximadamente de su vida”, escribió Gyles Brandreth en su libro ‘Elizabeth’, donde indicó que este tipo de cáncer era muy doloroso.

Según La Razón, el autor expuso: “La verdad es que Su Majestad siempre supo que el tiempo que le quedaba era limitado… Ella aceptó esto con toda la gracia que cabría esperar”.

Sarah Ferguson, duquesa de York

Sarah Ferguson, duquesa de York, es la exesposa del príncipe Andrés. En el 2023 le diagnosticaron cáncer de mama, por lo cual se sometió a una operación, y en enero pasado, a sus 64 años, ella misma informó en su cuenta de Instagram que tiene cáncer de piel.

“Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer dentro de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran vigilancia de mi dermatólogo que se detectó el melanoma a tiempo…Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, notificó la duquesa.

Reina Isabel I (Reina madre)

A Isabel Bowes-Lyon, conocida como la Reina Madre, le diagnosticaron cáncer de colon en 1966. La operaron y vivió 36 años más. Murió a los 101 años en el 2002.

Rey Jorge VI

El padre de la reina Isabel II, el Rey Jorge VI, padeció cáncer de pulmón, el cual le detectaron en 1951. El abuelo del rey Carlos III era conocido por ser fumador. Le practicaron cirugía para extirparle un tumor, pero murió a los 56 años, el 6 de febrero de 1952.

Rey Eduardo VII

La Voz de Galicia dice que tenía cáncer basocelular. Le practicaron radioterapias, pero desde abril de 1910 no pudo levantarse más, hasta que falleció el 6 de mayo de ese año.

Princesa Victoria

De la princesa Victoria (1841-1901) se dice que odiaba dar pecho a sus hijos y curiosamente falleció por cáncer de mama. La Voz de Galicia indicó que era la hija mayor de la reina Victoria y del príncipe alemán Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha. El esposo de la princesa Victoria también murió por cáncer en 1888, pero en la laringe.

Duque de Windsor

Fue el rey Eduardo VIII, pero renunció a la corona en 1936 para casarse con la estadounidense Wallis Simpson. Era hermano de Jorge VI, padre de la reina Isabel II. El duque de Windsor murió en 1971 por cáncer de garganta.

La Princesa Margarita

Era la hermana de la reina Isabel II y aunque no tuvo cáncer, sufrió de apoplejía y murió por esta causa en el 2002, a los 71 años.