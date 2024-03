“Todos los días le pido perdón a mi hija”: Madre condenada por la muerte de su hija tras abandonarla

Kristel Candelario, una mujer de 32 años, ha sido condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de la muerte de su hija Jailyn, de apenas 16 meses de edad, debido a un cruel abandono. Los trágicos hechos ocurrieron durante un período de 10 días en junio del año 2023, cuando Candelario decidió marcharse de vacaciones a Puerto Rico y Detroit (Míchigan), dejando a su pequeña hija completamente sola en casa.

La devastadora negligencia de Kristel resultó en la muerte de Jailyn por hambre y deshidratación severa, encontrándose la niña al regreso de su madre envuelta en mantas sucias, con evidencias de haber estado expuesta a condiciones insalubres. La autopsia reveló que Jailyn pesaba menos de 6 kilos, lo que suponía una disminución significativa de peso desde su última visita al médico, menos de dos meses antes de su trágico fallecimiento.

Abandonó a su hija por irse de vacaciones

Ante el tribunal del estado de Ohio, Kristel Candelario admitió su culpabilidad y expresó su arrepentimiento. En sus palabras, declaró: “Creo en Dios y reconozco que todos y todas, en muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo (el demonio). Dios y mi hija me han perdonado”. Sin embargo, sus disculpas no pudieron mitigar el dolor y la indignación de los presentes en el juicio, incluido el fiscal de Cuyahoga, Michael C. O’Malley, quien describió a Jailyn como “una hermosa niña que fue sacada de este mundo debido al inimaginable egoísmo de su madre”.

La tragedia de Jailyn Candelario ha conmocionado a la comunidad y ha dejado al descubierto la triste realidad de la negligencia y el abandono infantil. El caso sirve como un doloroso recordatorio de la importancia de la responsabilidad y el cuidado parental, así como de la necesidad de implementar medidas para proteger a los niños más vulnerables de nuestra sociedad.

Un hecho que conmocionó al mundo (Agencias)

A pesar del perdón que busca en su fe y de sus ruegos de perdón, Kristel Candelario enfrentará las consecuencias legales de sus acciones durante el resto de su vida, llevando consigo el peso de la tragedia que causó y la memoria de su hija, a quien todos los días le pide perdón en un intento desesperado por redimirse de sus actos. Los usuarios realizaron diversos comentarios: “Nada ni pena perpetua borra lo que habría sufrido ese angelito”, “La diferencia, que ella si va a comer, aunque sea cadena perpetua. Vivirá con remordimiento″, “A esto se merece cadena perpetua y trabajos forzados de por vida”.