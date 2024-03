¿Te interesan $152 mil al año? La NASA busca astronautas y estos son los requisitos

La NASA está aceptando solicitudes para su próxima generación de astronautas como parte de la Generación Artemisa. Los interesados pueden optar al puesto enviando los requisitos en línea para alistarse en apoyo a las distintas misiones espaciales.

“La NASA está aceptando solicitudes para la próxima clase de astronautas! Como parte de la Generación Artemisa, los astronautas entrenarán para vuelos espaciales con destino a múltiples destinos, incluida la Luna. Los astronautas también son clave en actividades tales como apoyar las operaciones de la Estación Espacial Internacional desde el Control de la Misión y proporcionar información sobre los diseños de los trajes espaciales, naves espaciales, etc, estaciones espaciales y hábitats que serán necesarios cuando enviemos humanos de regreso a la Luna y más allá”, notificó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en su portal web.

Los candidatos a astronautas pasarán aproximadamente dos años entrenando en las habilidades básicas requeridas para ser astronautas, desde caminatas espaciales y robótica hasta habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, explicó el organismo, quien detalló que después de completar los entrenamientos, los aspirantes pasarán a ser astronautas activos.

“Hasta la fecha, la NASA ha seleccionado a 360 candidatos a astronautas para volar en sus misiones cada vez más desafiantes para explorar el espacio. Se necesitan más para impulsar la exploración como parte de las misiones de Artemisa y más allá”, destacó la institución, que precisó que la recepción de solicitudes estará abierta hasta el 4 de abril y que el salario que ofrecen es un promedio de $152,258 al año.

Requisitos de la NASA para los aspirantes a ser astronautas

Astronauta (Pixabay/Pexels)

El primer requisito de la NASA para postularse como astronauta es ser nacional o extranjeros con la ciudadanía estadounidense. Los siguientes son:

-Se requiere un viaje frecuente

-Se requiere declaración de divulgación financiera

-Debe cumplir con todos los requisitos de calificación/educación y experiencia antes de la fecha de cierre del anuncio.

-Los solicitantes sólo pueden seleccionar UN grupo de disciplina para aplicar en (Ver la sección “Calificaciones” a continuación)

-Los seleccionados serán designados candidatos astronautas y se someterán a un período de capacitación y evaluación que durará aproximadamente dos años.

-Los solicitantes deben presentar TODAS las transcripciones relacionadas con STEM

REQUISITOS EN CUANTO A CALIFICACIONES:

Para cumplir con las calificaciones mínimas, todos los solicitantes deben cumplir el de Educación Básica y Experiencia Especializada requisitos:

-REQUISITO DE EDUCACIÓN BÁSICA: todos los solicitantes deben reunir al menos uno de los requisitos de Educación Básica a considerar para este puesto. Se permite la educación internacional calificada en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) siempre que presente una prueba de equivalencia de educación extranjera apropiada (consulte a continuación los detalles de educación extranjera).

Para verificar el requisito de educación, debe enviar copias de las transcripciones oficiales o no oficiales con su solicitud que muestre un campo principal STEM relacionado y la fecha conferida, o la certificación/certificación de la Escuela de Piloto de Prueba/inscripción de un programa reconocido nacional o internacionalmente. Si bien una licenciatura (o menos) no califica sola, debe enviar TODAS las transcripciones relacionadas con STEM con su solicitud.

-Los siguientes campos de grado son NO considerados como calificados: Grados en Tecnología (Tecnología de Ingeniería, Tecnología de Aviación, Tecnología Médica, etc.), grados en psicología (excepto Psicología Clínica, Psicología Fisiológica o Psicología Experimental, que califican), grados en Enfermería, en Fisiología del Ejercicio o campos similares, en Ciencias Sociales (Geografía, Antropología, Arqueología, etc.), en Aviación, Gestión de Aviación o campos similares

Debe cumplir con el Requisito de Educación Básica a través de uno de los métodos descritos a continuación:

A. Debe haber completado una maestría (o equivalente extranjero) en un colegio o universidad acreditada con estudios importantes en un campo técnico apropiado de ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática, etc, o matemáticas. (Debe enviar copias de transcripciones oficiales o no oficiales con su solicitud que muestre el campo principal y el grado de fecha que se le otorgó)

B. Debe haber completado al menos dos años (36 horas semestrales o 54 horas trimestrales) en un Ph.D acreditado. o programa de doctorado relacionado (o equivalente extranjero) con estudios importantes en un campo técnico apropiado de ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias de la computación o matemáticas. (Debe enviar copias de transcripciones oficiales o no oficiales con su solicitud que muestre el campo de estudio principal y las horas de crédito completadas)

C. Debe haber completado un M.D., D.O.o título médico relacionado (o equivalente extranjero) en un colegio o universidad acreditada. (Debe enviar copias de transcripciones oficiales o no oficiales con su solicitud que muestre el grado de fecha conferido)

D. Debe haber completado o estar actualmente inscrito en un programa de la Escuela de Piloto de Prueba (nacional o internacionalmente reconocido) y habrá completado este programa en junio de 2025 (Debe presentar una prueba de finalización o inscripción). Si TPS es su único grado técnico avanzado, también debe haber completado una licenciatura o superior (o equivalente extranjero) en un colegio o universidad acreditada con estudios importantes en un campo técnico apropiado de ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, etc, informática o matemáticas. (Debe enviar copias de transcripciones oficiales o no oficiales con su solicitud que muestre el campo principal y el grado de fecha conferido).

-REQUISITO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA DE SUBDISCIPLINA: además de la Educación Básica requisito, todos los solicitantes deben cumplir con el Subdisciplina Experiencia Especializada en algunas de las siguientes especialidades: Pilotos, Pruebas de Vuelo, Médicos, Ciencias Biológicas y Médicas, Ciencias Físicas e Ingeniería y Operaciones. Debes seleccionar la disciplina que mejor calificar basado en la mayor parte de su experiencia laboral.

Para cada disciplina, los solicitantes deben tener un mínimo de 3 años (o 1,000 horas de Piloto al Mando con al menos 850 horas en aviones a reacción de alto rendimiento para Pilotos) de responsabilidad progresiva, experiencia profesional después de la finalización de un título (s) de campo técnico apropiado. La experiencia podría haberse obtenido después de completar una licenciatura calificada, aunque esto no niega el requisito de poseer un título de nivel superior.

Si bien puede calificar para múltiples disciplinas, solo una selección a continuación está permitida. La experiencia docente, incluida la experiencia en los niveles K-12, es aceptable si se encuentra en un campo técnico relacionado y también cumple con el requisito de educación inicial.

En cuanto a la experiencia especializada:

A. Disciplina Piloto - para calificar, debes: tener al menos 1,000 horas de tiempo Piloto al Mando: Un mínimo de 850 horas debe estar en un avión a reacción de alto rendimiento.

B. Disciplina de Prueba de Vuelo - para calificar, debes: haber completado o estar actualmente inscrito en un programa de la Escuela de Piloto de Prueba (nacional o internacionalmente reconocido) y haber completado este programa en junio de 2025 (Debe presentar prueba de finalización o inscripción). Tener al menos 3 años de experiencia profesional después de completar el título en un campo relacionado con la Prueba de vuelo. Debe certificar que esta experiencia se obtuvo en un campo relacionado con esta subdisciplina y poder proporcionar una certificación adicional a pedido. (Debe demostrarse en currículum).

C. Disciplina de Doctor Médico - para calificar, debes: tener al menos 3 años de experiencia profesional después de completar el título en un campo de estudio médico profesional. El tiempo en residencia puede contar para la experiencia y debe completarse en junio de 2025. Debe certificar que esta experiencia se obtuvo en un campo relacionado con esta subdisciplina y poder proporcionar una certificación adicional a pedido. (Debe demostrarse en currículum)

D. Disciplina de Ciencias Biológicas y Médicas - para calificar, debes: tener al menos 3 años de experiencia profesional después de completar el título en un campo relacionado con las Ciencias Biológicas y Médicas. Debe certificar que esta experiencia se obtuvo en un campo relacionado con esta subdisciplina y poder proporcionar una certificación adicional a pedido. (Debe demostrarse en currículum)

E. Disciplina de Ciencias Físicas - para calificar, debes: tener al menos 3 años de experiencia profesional después de completar el título en un campo relacionado con la Ciencia Física. Debe certificar que esta experiencia se obtuvo en un campo relacionado con esta subdisciplina y poder proporcionar una certificación adicional a pedido. (Debe ser demostrado en currículum)

F. Disciplina de Ingeniería y Operaciones - para calificar, debes: tener al menos 3 años de experiencia profesional después de completar el título en un campo relacionado con Ingeniería y Operaciones. Debe certificar que esta experiencia se obtuvo en un campo relacionado con esta subdisciplina y poder proporcionar una certificación adicional a pedido. (Debe demostrarse en currículum).

Educación: la educación debe lograrse en una institución acreditada reconocida por los Estados Unidos. Departamento de Educación para que pueda satisfacer las calificaciones. Debe proporcionar transcripciones para respaldar sus reclamos educativos. Los solicitantes pueden verificar la acreditación en el siguiente sitio web: http://ope.ed.gov/accreditation/search.aspx

Toda la educación reclamada por los solicitantes será verificada por la agencia nominadora en consecuencia. Nota: Si usted es seleccionado para este puesto, se requerirá una transcripción oficial, antes de su primer día.

-Instrucciones Especiales para la Educación Extranjera: si la educación completada es en colegios o universidades extranjeras, debe demostrar que las credenciales educativas han sido evaluadas por una organización privada que se especializa en la interpretación de programas de educación extranjera, y que dicha educación se ha considerado equivalente a la obtenida en un programa de educación acreditado de los Estados Unidos; o que se ha otorgado crédito completo para los cursos en los Estados Unidos. colegio o universidad acreditada.

Los interesados deben aplicar con todos los requisitos en línea por medio del siguiente link que dispone el portal web de USAJOBS. https://apply.usastaffing.gov/ViewQuestionnaire/12288466. No se aceptarán documentos por correo o por correo electrónico a la Oficina de Selección de Astronautas.

Para ver más detalles de los requisitos y forma de aplicar, visite el portal web de USAJOBS.