Lo que fue una tarde de convivencia con su novia, terminó en dolor y tristeza. Sus profesoras revelaron lo que más recuerdan de él.

Maestras de primaria de Miguel Orellana difunden triste mensaje para despedirlo

Miguel Alberto Orellana Flores fue arrastrado por una ola en una playa de El Paredón, Escuintla, mientras pasaba un fin de semana con su novia.

Tres días después su cuerpo sin vida fue localizado por las autoridades. Tras la noticia, maestras de infancia de Miguel Orellana difundieron un triste mensaje para despedirse de su alumno y revelaron que era lo que más recordaban de él.

“No soy de publicar cosas muy personales en las redes, pero esta noticia me ha dolido mucho. Este joven tan guapo fue mi alumno en 5o. y 6o. primaria, siempre tuvo esa sonrisa y era muy relajado jajajajaja. Recuerdo una vez que dijo que donde me encontrara me saludaría (pues por lo regular les da pena saludar ya de grandes a algunos profesores) no sé porque tratamos ese tema con él, pero lo cumplió, no se avergonzó de saludarme y dirán, es un simple saludo, pero no es así, para uno como profesor es de satisfacción ver como sus alumnos han crecido y tomado decisiones en su vida. Y Saben, nos encontramos en un supermercado. Él iba con su novia, me saludo como 5 veces, tan sonriente y tan atento estoy casi segura que recordó nuestra platica en aquella ocasión, mi querido Miguel Orellana duele esta noticia, resignación para tu familia”, manifestó.

No soy de publicar cosas muy personales en las redes, pero esta noticia me ha dolido mucho. Este joven tan guapo fue mi... Publicado por Betsy De Calderón en Martes, 19 de marzo de 2024

“Es triste lo que sucedió, igual yo tuve mucho acercamiento con él cuando estudiaba acá, hasta que se graduó, me consterna mucho lo ocurrido, siempre recordaré su sonrisa y su forma de ser”, dijo otra maestra.

“Un bello e inolvidable alumno... Sus maestras de la primaria lo recordaremos así... Sonriente”, agregó otra profesora.

“Que injusta es la vida, un joven con muchas metas por cumplir, que triste capítulo de su vida ya no pudo hacer realidad sus sueños, Dios le de descanso eterno, y mucha resignación a su familia”, agregó un amigo de Miguel.