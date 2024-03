¡Denuncia ciudadana! Guatemaltecos reportan casos de estafa por evento organizado por Todoticket

El 31 de enero de este año, Todoticket la compañía comercializadora de eventos con presencia en Centroamérica, promocionó en sus redes sociales la exhibición “El mundo, según Mafalda”, la protagonista de la tira cómica creada por un humorista Argentino.

El anuncio del evento parecía tener mucha aceptación en la población guatemalteca, pues este se llevaría a cabo en el Centro Comercial Miraflores, ubicado en la Calzada Roosevelt, de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

“Es hora de descubrir el mundo a través de los ojos y las ocurrencias de Mafalda. Quédate al pendiente de nuestras redes sociales para más información”, describe la primera publicación del evento.

Por su parte, en la página oficial, todoticket.com detalla más información para que las personas compren las entradas para asistir a la actividad.

Las funciones están previstas del sábado 23 de marzo al 22 de abril, y el valor de las entradas varía de acuerdo a las siguientes localidades:

Pase Individual Entre Semana: Q80*

Pase Familiar Entre Semana: Q250*

Pase Individual Fin De Semana: Q100*

Pase Familiar Fin De Semana: Q300*

Destaca que las tarifas anteriores deben aplicarse los cargos por servicio. Sin embargo, los guatemaltecos han denunciado y evidenciado en redes sociales que se trata de una estafa.

Aseguran haber comprado los tickets, pero cuando se acercan al centro comercial en mención, trabajadores les dicen que la empresa organizadora no ha firmado contrato para que se lleve a cabo la actividad en las instalaciones del comercial.

Instagram de Todoticket. Invita a la población a asistir al evento.

DENUNCIAS CIUDADANAS

En redes sociales, una persona relató que llamó a la compañía organizadora del evento el 13 de marzo para consultar en que sector del comercial estaría la exposición, durante la llamada el personal le informó que la fecha del evento se había reprogramado para otra fecha.

Al compartir su inquietud, otros usuarios comentaron que recibieron un mensaje de texto que confirmaba que el evento se había reprogramado.

Sin embargo, la chica indica que en una segunda ocasión se presentó al museo del centro comercial y el personal del lugar le indicó que ahí no era la actividad, por lo que la dirigieron al kiosco de información. En esa instancia le indicaron que la exhibición no estaba montada, que la compañía no ha firmado contrato con el centro comercial para hacer el evento.

Y en caso de realizarse el evento, los directivos del centro comercial brindarían detalles de la actividad, ya que hasta la fecha no se ha establecido el espacio que utilizaran para la exhibición.

En una segunda publicación del 12 de marzo, la empresa organizadora invitó nuevamente a las personas a participar en la actividad; sin embargo, abundan los comentarios de usuarios que señalan han sido estafados, pues similar a la historia anterior varias personas del centro comercial explican que no se ha organizado el montaje.

Las personas argumentan que se han intentado comunicar con la empresa, y señalan que no responden a los mensajes de redes sociales e incluso ocultan los mensajes de los internautas que etiquetan a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).