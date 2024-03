VIDEO. Altercado entre cucuruchos y romanos llega a los golpes en Antigua Guatemala

La agresión física ha generado polémica en las redes sociales. “El soldado me pegó con el escudo”, afirmó el cucurucho. Los romanos aseguran que los cargadores empujaron primero. Aquí lo que sucedió.

Este quinto domingo de cuaresma, el cortejo procesional Jesús Nazareno de la Caída de la aldea San Bartolomé Becerra recorrió las calles y avenidas de la Antigua Guatemala. Miles de personas llegaron para participar del desarrollo del solemne evento.

Sin embargo, un día después, se viralizó en redes sociales un video en el que un cucurucho aparece con la nariz sangrando y culpa a un integrante del escuadrón de soldados romanos.

El soldado romano habría utilizado su escudo para golpear en el rostro al cucurucho, luego de que este lo empujara. “Nada justifica la agresión”, dijeron algunos. “Con el escudo me pegó. Lo sacaron o lo cambiaron a otro lado”, se escucha decir al cucurucho, mientras los otros le limpian la sangre de la nariz.

¿Qué paso?

Hay dos versiones. Los cucuruchos argumentan “que fueron los devotos los que empujaron a los romanos, que uno de ellos estuvo a punto de caer y al levantarse habría rematado con el primero que tenía enfrente”.

Mientras que algunos integrantes del escuadrón de romanos, los cucuruchos iniciaron a empujarlos y a agredirlos verbalmente.

“Los cucuruchos fueron los que empezaron agredir y a insultar al romano, fueron tres cucuruchos y si lo digo fue porque yo estaba en ese lugar, y yo me metí a empujar a los cucuruchos porque ellos no comprendían el orden y empezaron agredir. Lamentablemente las reacciones de ambos no fueron adecuadas, pero si los hermanos cargadores pasan tranquilos y sin problema esto se evita, pero no lo hicieron”, afirmó Héctor Castillo.

“Eso fue antes de llegar al cementerio San Lázaro, pero falta la parte donde ese grupo de devotos estuvieron agrediendo verbalmente a los romanos que estaban en la valla por no dejarlos pasar prepotentemente, después hubo intercambio de golpes. Pero solo publican una versión de lo sucedido, dijo otro.

“Es lamentable que quieran aparentar cosas que no son, se quieren creer fieles devotos a mi Jesús de la caída, y no ponen en práctica lo que supuestamente aprenden los romanos”, agregó otro.

El periodista

En tanto otros fieles responsabilizaron a la Junta Directiva actual de Jesús de la Caída de los actos que se registraron ese día, incluyendo la prepotencia con la que trataron a un periodista.

“Urge ya un cambio de encargados de esta Hermandad, ya más de 10 años de lo mismo”, indicaron otros.

También recalcaron el momento en que con prepotencia no le permiten a un periodista grabar.