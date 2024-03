Diputado Nery Rodas: “Hay algo que me impresiona de Farruko Pop”

“Felicidades, al fin conozco al padre de Farruco, Nery Pop”, le escribieron usuarios de TikTok al legislador.

El diputado Nery Rodas, integrante de la Junta Directiva del Congreso, publicó un video junto al peculiar personaje guatemalteco más conocido como Farruko Pop.

“Hoy me encontró con Farruko Pop, un personaje famoso no solo en Guatemala, sino a nivel internacional y ay algo que a mí me impresiona, y es un ejemplo viviente de que cuando uno quiere algo en la vida y se lo propone lo puede lograr”, dijo Rodas.

En tanto Farruko de inmediato tomó la palabra y dio un mensaje a los guatemaltecos.

“Talvez yo no soy perfecto en ese mundo, pero sabemos que hay un Dios que nos protege y que nos guía en todos lados. Él nos da todo lo que queremos”, dijo.

Aún no se sabe cual era el objetivo del diputado para visitar a Pop o si solo fue una casualidad encontrarlo, pero los cibernautas no perdieron el tiempo y le dejaron decenas de mensajes.

“El sigue sus sueños a pesar de tanta gente negativa.!! Felicidades muchacho vas a llegar muy lejos”, “Encontraste a tu hermano menor”, “Nery Pop”, “Al fin conocí al papá de Farruko”, fueron algunos de los comentarios.