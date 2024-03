Bomberos Voluntarios de San José Pinula denuncian ser víctimas de extorsión

¡No se salvaron! A esto los obligaron los delincuentes.

Como parte de la feria patronal, en San José Pinula, se llevan a cabo varias actividades, entre ellas una carrera que era organizada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese lugar.

Sin embargo, la carrera que se realizaría este domingo 17 de marzo, fue suspendida por los socorristas debido a que pandilleros por llamadas telefónicas exigían que el dinero recaudado del evento pasara a su poder.

“Agradecemos el apoyo incondicional de todos nuestros colaboradores ara nuestro evento corre por una vida 5k y 10k. Sin embargo, nuestra prioridad es proteger la integridad de cada competidor. Lamentablemente personas no identificadas amenazan nuestro evento con extorsión”, dice parte del comunicado que publicaron en sus redes sociales.

REPROGRAMOS NUESTRA CARRERA 5K Y 10K ESTAMOS CUIDADO TU INTEGRIDAD.🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️ LOS NÚMEROS SIGUEN A LA VENTA EN... Publicado por Bomberos Voluntarios 127 Cia. San Jose Pinula en Sábado, 16 de marzo de 2024

Agregaron que su equipo operativo ya trabaja para realizar los trámites correspondientes de seguridad y así garantizar la tranquilidad de todos los participantes.

“Por esta razón se suspende la carrera denominada corre por una vida, programada para este 17 de marzo. Cabe resaltar que los números obtenidos por cada colaborador para participar siguen activos”, afirmaron.

Los socorristas explicaron que reprogramarían el evento para el 21 de abril. “Rogamos su comprensión”, finalizaron.

En Guatemala a diario los ciudadanos son víctimas de este flagelo. No importa si son pequeños emprendedores, gente de a pie o grande comerciantes. Estos grupos de delincuencia organizada no perdonan, amenazan y si las personas no pagan, les quitan la vida como sucedió hace unos días en Escuintla, lugar en el que los criminales lanzaron una bomba molotov a una unidad del transporte público, dejando personas heridas.