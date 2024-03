VIDEO. Diputado Adim Maldonado asegura que lo denunciaron “por violencia psicológica contra la mujer”

“Los dos son ladrones”, afirmaron usuarios en redes, que criticaron a ambos personajes de la política guatemalteca.

El ring político en Guatemala continúa entre diputados de oposición. En las últimas semanas varios diputo san intercambiado palabras, en ocasiones las discusiones han subido de tono.

#VosInés, por qué la señora no nos quiere?? pic.twitter.com/3lwlXwZPDd — Adim Maldonado (@AdimMaldonado) January 17, 2024

El diputado Adim Maldonado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) trae una pugna con la secretaria general de esa agrupación, la ex presidenciable Sandra Torres.

La riña se ha ventilado hasta en las redes sociales, en donde Torres anunció el 16 de enero, que había expulsado a siete legisladores y que ninguno de ellos podía formar parte de la Junta Directiva del Congreso.

Desde ese momento la tensión ha crecido, pero este miércoles, Maldonado contó en sus redes sociales de haber sido denunciado por agresión psicológica en contra de la mujer.

Cabe mencionar que no mencionó el nombre de la ex presidenciable. “Me estoy enterando que me acaban de denunciar, por violencia psicológica… Por emitir mi opinión en redes sociales hay una señora que me acaba de poner una denuncia penal, no voy a decir su nombre porque allí está pidiendo que no la mencione” dijo Maldonado. Aseguró estar muy molesto por la acción de la “señora”.

Me denunciaron por dar mi opinión en redes sociales pic.twitter.com/G8StDqbGpC — Adim Maldonado (@AdimMaldonado) March 13, 2024

Sin embargo, la respuesta en las redes sociales no fue para apoyarlo, sino todo lo contrario.

“Diga quien fue”, “Toca cambiar esa ley”, “Doña Sandra”, “Estás confirmando que acosas psicológicamente y patente por medio de redes sociales”, “Quién tiene antejuicio”, “intentaste robarte el partido gran rata”, son algunos comentarios en contra.

Pero también hay algunos comentarios a favor: “Siga adelante, señor diputado. Recuerde la máxima de Cervantes y Saavedra: Cuando los perros ladran, es señal de que vamos caminando”.