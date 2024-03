De acuerdo con expertos, Arévalo no debe negociar con Joviel Acevedo

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, se opuso la derogación del seguro médico escolar, una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo. El magisterio en las últimas décadas ha jugado un papel determinante como grupo de presión a favor de los gobiernos de turno, obteniendo como beneficio la aprobación de sus pactos colectivos.

La oposición a la derogación del seguro médico escolar fue acompañada por una amenaza de manifestaciones y medidas de hecho. De momento, se desconoce cómo el presidente o las autoridades del Ministerio de Educación continuarán la relación con el dirigente magisterial y el STEG.

Mientras que analistas consultados por Publinews consideran que el gobierno de Arévalo no puede negociar directamente con Joviel Acevedo y debe garantizar que las acciones a favor de la educación impacten únicamente en los alumnos y docentes para restarle poder.

Evitar negociación

El exdiputado y expresidente del Congreso Roberto Alejos explicó que el magisterio dirigido por Acevedo tiene una organización “disciplinada”, con presencia en todos los municipios del país y quienes han buscado formar otros sindicatos han fracasado.

“Su organización es muy grande, muy disciplinada, él lo sabe y por eso tratar el pacto colectivo con el Ministerio de Educación por ley es con él, por eso mete temas como el seguro médico escolar. El gobierno va a tener que proponerle otra forma de seguro”, manifestó.

Agregó que difícilmente el gobierno de Arévalo podrá negociar este tipo de asuntos con otras organizaciones o irrespetar el seguro médico escolar, por ejemplo, pero que debe esperar el vencimiento del pacto colectivo y no abordarlo nuevamente con Acevedo.

“Hay que restarle poder a ese sindicato, la ley permite no renovar el pacto colectivo y no volverse a sentar con Joviel Acevedo. Para ello, tiene que hacer lo que la ley les permite, darles los beneficios a los maestros y estudiantes de manera directa. Si el Ministerio de Educación funciona bien, no hay motivo para estas exigencias”, añadió.

Negociar con otros

Para el analista político Byron Barrera, corresponde a la ministra de Educación, Anabella Giracca, establecer un diálogo técnico y político con el STEG para alcanzar acuerdos más integrales que procuren beneficios y responsabilidades del magisterio, incluyendo calidad de la educación y supervisión escolar.

El también periodista explicó que la cartera de Educación no solo debe negociar con el STEG, sino con todos los sectores del magisterio.

“Amenazar, como acostumbra el secretario del STEG, es una falta de respeto al Estado”, puntualizó.

¿Cómo será la relación?

Publinews consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre cuál será la relación del presidente con Acevedo, considerando la relación que ha tenido con casi todas las administraciones como un grupo de presión, cuál es la instrucción de Presidencia al Ministerio de Educación para manejar esa relación y si se atenderán sus exigencias. Sin embargo, refirió las consultas a la cartera de Educación.