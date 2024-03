¡Superó la polio, pero no este virus! Muere “Polio Paul” que vivió más de 70 años con un pulmón de acero

¡Un ejemplo de superación! En los momentos que lograba salir del pulmón, decidió asistir a la universidad y obtener un titulo de derecho.

A los 78 años falleció Paul Alexander, conocido como “Polio Paul”, quien pasó más de 70 años dentro de un pulmón de acero de 2.5 metros debido a la polio que contrajo a los seis años en 1952 en Texas, Estados Unidos.

Se lo llevó el Covid

El pasado 10 de marzo, Christopher Ulmer, creador de una página de GoFundMe para el tratamiento de Alexander, confirmó su fallecimiento. Familiares aseguraron que contrajo Covid y aunque logró superarlo y regresar a su casa, falleció.

“Si la vida te da limones, haces limonada”, ese refrán se apega tanto a las acciones de Alexander, que, pese a sus limitaciones físicas, decidido ser alguien en la vida y asistir a la Universidad Metodista del Sur en silla de ruedas en los momentos en que podía salir del pulmón.

“El hombre del pulmón de acero”, como se le conocía, es un ejemplo de superación, después de haber superado la polio en su infancia decidió superarse y obtener un título de derecho y un doctorado en 1984 de la Universidad de Texas en Austin. Además, logró publicar varios libros, inspirando a personas en todo el mundo con su historia, según declaraciones de Ulmer.

La comunidad que respaldaba a Alexander logró recaudar un total de 143 mil dólares, que fueron destinados a cubrir sus gastos médicos y de alojamiento.

Paul Alexander fue reconocido por el Guinness World Records como la persona que más tiempo ha vivido en un pulmón de acero.

En 2020, publicó el libro titulado “Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung” (Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de acero), una obra que le llevó cinco años escribir y que cada palabra fue escrita por él con un lápiz sostenido en la boca.