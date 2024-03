¿Un tumor? Roberto Arzú comparte en redes sociales los detalles de la enfermedad que padece

Roberto Arzú, excandidato presidencial por el partido Podemos, se ha dedicado fielmente a su programa de podcast “Disruptivo” que transmite por medio de sus plataformas sociales. En ese espacio aborda temas sociales, políticos, económicos y algunas entrevistas con personajes que analizan la coyuntura nacional.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores en redes sociales cuando reveló que padece de carcinoma renal, es decir, que tiene un tumor en el riñón derecho.

“De entrada quiero agradecerles a las personas que me han enviado sus mensajes y que de una u otra forma se han enterado de lo que está pasando en mi vida. Quiero comentarles que desde hace una semana me realice unos chequeos médicos de rutina, ya que el año pasado no lo había podido hacer por todas las situaciones que estaban aconteciendo en el país”, enfatizó.

Puntualiza que los médicos encontraron un hallazgo incidental: es algo que no teníamos contemplado, pues yo me siento muy bien, sano y nunca tuve ningún síntoma. Hoy esto es un nuevo reto que nos pone la vida y Dios enfrente, una nueva batalla que tenemos que pelear, resaltó.

Mensaje Importante / Disruptivo https://t.co/mKFjdWl5r7 — Roberto Arzú (@robertoarzugg) March 12, 2024

Arzú reveló que el tumor se encontró a tiempo y que tiene un tamaño de tres centímetros, lo que da altas posibilidades que se pueda remover sin tener que quitar el riñón; sin embargo, todo depende del avance. Para que si es necesario hacer un procedimiento quirúrgico.

Detalló que él desde que se inició en la política enfatizó que iba a ser una persona pública y un libro abierto, haciendo lo correcto y muy frontal para que no existan mal interpretaciones.

Finalmente, apuntó que seguirá involucrado en la política defendiendo a Guatemala de los corruptos y que no piensa darles el gusto de verlo fuera.