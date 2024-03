“Parece IA” y “todavía está desaparecida”, se disparan reacciones tras retiro de foto de Kate Middleton

Por ser una imagen “manipulada”, las agencias de noticias internacionales retiraron la primera foto que la familia real británica difundió este domingo de Kate Middleton luego de su cirugía abdominal el pasado 17 de enero, lo que desató toda una ola de comentarios e inquietudes respecto a su salud.

La fotografía la publicó el príncipe William por el Día de las Madres en las redes sociales de ellos como Príncipes de Gales. “Gracias por sus amables deseos y apoyo continuo durante los últimos dos meses. Desierto a todos un feliz Dia de la Madre”, escribió él como leyenda de la foto en la que se ve a Kate Middleton junto a sus tres hijos George, Charlotte y Louis.

Rápidamente, agencias de noticias como Associated Press, Reuters, Agence France-Presse o Getty tomaron la fotografía y la publicaron, pero no tardó mucho cuando la retiraron, alegando que no es una imagen real y que está manipulada, lo que hace que no se ajuste a sus estándares de publicación.

Piden respuestas sobre Kate Middleton

Tras lo ocurrido con la fotografía de Kate Middleton, muchos exigen respuestas del Palacio de Kensington, pero este no labora los fines de semana.

La foto, presuntamente “manipulada”, despertó inquietudes sobre el estado de salud de la princesa, ya que no la veían desde enero pasado cuando la operaron. Si realmente, manipularon la foto ¿Por qué lo hicieron? ¿No está en condiciones para que la vean? ¿Qué pasa?.

“Esta no es una foto reciente. Ella todavía está desaparecida”, dijo un usuario en el Instagram de Vogue Magazine.

Hay quienes opinan que la imagen está trabajada con Inteligencia Artificial o Photoshop. “Eso parece una foto de IA... tampoco es para teorías, pero vamos, esa no es una foto real. ¿Mira la mano de Louis? ¿Sus caras/cabello? No parece real”.

Te puede interesar: “Oppenheimer”: la sorprendente película de Nolan que se llevó el premio mayor en los Óscar

Los comentarios no cesan, incluso otros destacan que no tiene el anillo de bodas: “¿Dónde está su anillo de bodas?”, “¿Es una foto nueva? Puede que sea nuevo para nosotros, pero podría haber sido tomada hace meses o años”, “¿Hay hojas y hierba verde en esta época del año en Inglaterra?”, “nunca antes han publicado una foto sin el anillo de Diana o un anillo de bodas. ¿Es esa la declaración?”.

Una fotógrafa comentó en el Instagram de los Príncipes de Gales sobre los detalles que hacen ver que la foto está modificada. “Parece manipulada... La mano derecha de Catherine alrededor de Louis está completamente borrosa, pero la mano izquierda alrededor de Charlotte, a la misma distancia a la cámara, no lo es, y tampoco el saltador de Louis alrededor de la mano está borroso. También el vestido de Charlotte, que está vistiendo su torso detrás de su brazo, obstaculiza la manga de la muñeca... La manga del chaqueta muestra el vestido delante de ella, cuando solo debería estar detrás y el dedo medio de Louis debe ser terriblemente largo para estar completamente envuelto alrededor del siguiente dedo sin ser capaz de ver la uña del dedo... también está borroso”.

Otros se muestran en apoyo a la princesa y piden que la dejen recuperarse en paz. “Es tan triste que esta mujer no haya podido recuperarse en paz y tranquilidad como tantas otras millones de mujeres pueden hacer en privado. El palacio, el reino o lo que sea debería estar absolutamente avergonzado de sí mismos. ¡Descansa bien Kate!”.