Foto editada ratifica que Kate Middleton y William no usan sus anillos de boda ¿Crisis matrimonial?

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y la foto editada de la princesa Kate Middleton con sus hijos, no sale de esta creencia. El sólo hecho de que la imagen haya sido alterada desató más dudas en la gente sobre su estado de salud y dónde se encuentra, ya que ven extraño que se haya recurrido a una edición para no mostrar su imagen verdadera justo en este momento cuando ella está pasando por una recuperación tras una cirugía abdominal, pero las especulaciones no sólo se centran en su salud, sino también en su situación matrimonial con el príncipe William, pues todo se preguntan por qué en la fotografía no tiene su anillo de casada.

El detalle del anillo de bodas avivó las sospechas de crisis matrimonial entre ella y el hijo mayor del rey Carlos III. Los comentarios sobre este asunto no cesan en el post de la foto editada en la cuenta de Instagram de los Príncipes de Gales.

Hay quienes concuerdan que ella no es la única que no usa su anillo de matrimonio, sino que William tampoco lo usa. “¿Dónde está su anillo de bodas? William tampoco ha estado usando el suyo”, expuso una usuaria en Instagram.

De hecho, en las imágenes de las redes sociales de los Príncipes de Gales se observa claramente que William tampoco usa su anillo, así se aprecia en los últimos eventos sociales a los que él ha asistido. Entonces, la gran pregunta es ¿Por qué una familia tan apegada a las normativas por su condición de realeza no usa su anillo de bodas, símbolo de unión matrimonial? ¿Hay crisis marital entre Kate y William?

Kate Middleton, el príncipe William y la tercera manzana de la discordia

Kate Middleton / William / Rose Hanbury En medio de la ausencia de la princesa de Gales, ha surgido el nombre de Rose Hanbury. (Dan Kitwood/WPA Pool / Getty Images)

Los rumores de crisis matrimonial entre los Príncipes de Gales no son nuevos, pues desde el 2019 se comenta que el príncipe William le es infiel con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Los rumores de infidelidad comenzaron cuando ese año salieron a la luz pública fotos de ambos muy cariñosos.

Desde la circulación de las fotos de William y Rose, los paparazzi no han dejado de seguirles la pista, por lo que en un Día de San Valentín aseveraron que él le dio un regalo a ella, a pesar de que Kate llegó a afirmar que desde hace tiempo no recibe flores, ni obsequios de él en estas fechas.

Fuentes internas a la realeza revelaron que después de estas fotos del 2019, Kate prohibió que Rose, quien era su amiga cercana, estuviera en los eventos reales.